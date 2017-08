Christell Rodríguez comparte romántica fotografía junto a su pareja para celebrar un año de pololeo

Tal cual eres yo te amo Eres parte de mi felicidad ❤ Anhelo que esto nunca se acabe y Miles de meses celebrar, junto con este Otro mes de mucho amor ❤ No soy perfecta pero nadie lo es, aun asi estoy dispuesta a hacerte feliz y de la mano de Dios nada ni nadie se puede interponer ❤ #teamo #losmonguis #chile #couplegoals #instagram #instachile

A post shared by Christell Rodriguez (@christell_oficial) on Aug 10, 2017 at 10:45am PDT