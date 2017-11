#amas #whitneyxchristina A post shared by Christina Aguilera (@xtina) on Nov 19, 2017 at 7:54pm PST

Este domingo Christina Aguilera impactó a todos con su interpretación de “Run to You” de Whitney Houston durante los American Musica Awards 2017, pero no fue eso lo que más llamó la atención sino que su look casi irreconocible.

Al más puro estilo que recuerda a las Kardashian pero con un rubio plateado, llamo la atención de todos los presentes en la ceremonia, especialmente porque Aguilera suele presentarse con un estilo más colorido que contrasto con el escaso maquillaje que traía y su elegante y sencillo vestuario.

La cantante hizo gala de su potencia vocal con versiones de clásicos de Whitney Houston como “I Will Always Love You” de la película “El guardaespaldas”

Especialmente ovacionada fue su interpretación de “I Will Always Love You”, canción original de Dolly Parton que se volvió muy popular luego de que Whitney Houston la cantara para la banda sonora oficial del filme con Kevin Costner.

Aguilera ya resucitó a Whitney Houston en una actuación para The Voice en mayo de 2006. Aunque la organización del programa decidió no emitir el dueto en la final del concurso musical porque la familia de la cantante fallecida consideraba que el holograma no tenía calidad suficiente, la actuación se filtró en Internet. La cantante tiene la habilidad de cambiar de voz y cantar con el mismo tono que sus colegas, como demostró en el programa de Jimmy Fallon, en el que imitó a Cher, Britney Spears y Shakira.

La ceremonia de los AMAs 2017 se realizó en el Microsoft Theatre de Los Ángeles e incluyó performances de artistas como los surcoreanos de BTS y el regreso de Selena Gómez, recientemente operada por su diagnóstico de lupus.