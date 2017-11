Claudio Reyes, conocido comediante y actor de la televisión chilena, fue criticado por los televidentes de el programa “La Divina Comida” de Chilevisión a raíz de su humor, que fue considerado ordinario y machista, junto con sus comentarios sobre la dictadura en el país.

El capítulo del programa emitido la noche de este sábado contó con la participación de Carla Ballero, modelo y ex panelista de “Morandé con Compañía”, junto a Bastián Bodenhofer y Mónica Godoy, ambos reconocidos actores del espectáculo a nivel nacional.

Si bien se vivieron momentos divertidos, hubo espacio para la polémica que fue protagonizada por el humorista Claudio Reyes, quien realizó diversas bromas en doble sentido y denigrando al género femenino.

Además, en la instancia se vivió un incómodo momento cuando Reyes confesó que tuvo un affaire con la nieta de Augusto Pinochet en su juventud. El comediante dijo que no tenía conciencia del parentesco que de la mujer con el dictador, sin embargo reconoció que esto no era un impedimento ya que toda su familia era pinochetista.

Las declaraciones de Reyes no fueron del agrado de todos los presentes y Bodenhofer se lo hizo notar. El actor le recriminó que fue poco solidario con sus colegas artistas que sufrieron a consecuencia del régimen militar.

El comentario realizado por Bodenhofer no fue considerado por el humorista, quien se limitó a responder que él “vivió el otro lado” de la dictadura.

Los dichos de Reyes no pasaron desapercibidos y fueron comentados por los televidentes en Redes Sociales , quienes lo catalogaron como uno de los “peores invitados” del espacio.

#LaDivinaComida @_monicagodoy_ que buena parada de carros…hay momentos y momentos cada chiste…cómo no se daba cuenta que no era gracioso…y @BBodenhofer estiloso, consecuente y lo mejor cuando el payasin de C. Reyes quiso comprar la UP con la dictadura… 👍🌞🤗☮️🎭🎭

— Majito (@Majito67610792) November 26, 2017