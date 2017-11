Un triste y desolador video ha sido liberado tras ser censurado durante 9 años por el gobierno australiano. La ONG ecologista Se Sheapard ha difundido hoy un registro audiovisual que deja al descubierto la horrorosa práctica de la caza ilegal de ballenas que realizan los barcos faeneros japoneses.

Las imágenes fueron grabadas en la Antártida, lugar donde frecuentemente los balleneros japoneses cazan con arpones a las ballenas, camuflando el delito como investigación científica.

La organización ecologista señaló además que este penoso caso de caza furtiva sucedió en un lugar protegido que es santuario de conservación para los gigantes cetáceos. La infame estrategia de los barcos nipones es perseguir a estos animales hasta sacarlos del área protegida para proceder a matarlos.

Una vez que acorralan a las cansadas ballenas comienzan a lanzarles arpones con explosivos y les dan metralla para matarlas al instantes. Sea Sheapard dijo que era una práctica completamente brutal.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el año 2014 que el supuesto estudio científico que justificaba esta matanza de ballenas no tenía ningún argumento válido de los establecidos por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para poder llevar a cabo este tipo de prácticas.

Japón mantuvo detenida la captura de ballenas hasta el 2016 año en que la retomó pero reduciendo la captura de estos animales, situación que sigue siendo controversial.

The video they didn't want you to see: Illegal Japanese whaling filmed by the Australian Government in Antarctica https://t.co/KxHXSFbevD #StopWhaling

— Sea Shepherd (@seashepherd) November 28, 2017