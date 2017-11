El cruel dueño de un perro congeló deliberadamente a su fiel mascota hasta la muerte vertiendo agua fría sobre el animal y dejándolo en el frío extremo de -32° C en Rusia .

Los rescatistas alcanzaron al gimoteante animal mientras todavía estaba vivo, pero envuelto en hielo, en una perrera al aire libre en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo.

Las desgarradoras imágenes muestran a la perra blanca, con los ojos todavía abiertos y asustados, moviendo críticamente su pata suplicando por ser liberada. El resto del cuerpo de la mascota estaba congelado y pegado el suelo helado en la noche más fría del invierno ruso.

Los activistas de animales voluntarios en Yakutsk, la ciudad más fría del mundo, lograron liberar al pobre animal y llevarlo al veterinario, pero a pesar de los esfuerzos frenéticos no pudieron salvar a la perrita de un año.

Una voluntaria dijo: “Los ojos, nunca los olvidaré. ¿Alguna vez viste a un hombre que quería vivir pero que ya estaba muriendo? El perro tenía exactamente los mismos ojos, entendía todo, pero era incapaz de explicarlo”.

Los activistas han exigido acciones legales contra el propietario, con una petición firmada por 10.000 rusos.

“Una cosa es cuando tu perro muere, pero este hombre tiene muchos hijos”, dijo un voluntario.

“Hoy dejó que su perro muriera al lado de su casa, y mañana puede pasar lo mismo con sus hijos”.

El dueño del perro no fue nombrado, pero se dice que antes ya había registros de abusos hacia su mascota. Los activistas también se quejan de la supuesta inacción de la policía sobre el caso y de la política del alcalde local de limpiar la ciudad mediante el exterminio de los callejeros, informó The Siberian Times . Afirman que esto da luz verde a la crueldad hacia los perros no deseados.

Ahora un diputado en Moscú, Sergey Boyarsky, se ha ocupado del caso llamando al procesamiento del propietario.

Mira aquí el impactante registro audiovisual de este lamentable hecho: