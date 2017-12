Casi como pan de cada día los chilenos somos testigos de las desubicadas salidas de libreto del candidato presidencial Sebastián Piñera. Vergonzosos errores en datos históricos, mentiras, acciones insulsas y un sinfín de situaciones fuera de lugar le han valido críticas y burlas como a ningún otro personaje político.

En plena campaña de esta ardiente segunda vuelta, el candidato de derecha no ha estado exento de los acostumbrados chascarros que siempre lo acompañan.

En esta ocasión la polémica nuevamente se centró en su machismo y la nula comprensión de la igualdad de genero y el respeto por las mujeres.

Tal como hace unos meses atrás hizo un chiste de muy mal gusto referente a la grave situación de las mujeres violadas, ahora nuevamente dejó en evidencia su carácter retrógrado y machista refiriéndose a sus instintos celópatas narrando una situación en que encontró a su esposa, Cecilia Morel, hablando con otro hombre diciendo:

Obviamente, sus palabras no pasaron inadvertidas y la diputada Camila Vallejo no demoró en demostrar su repudio ante la actitud del abanderado de Renovacion Nacional y así lo manifestó en su cuenta de Twitter:

“Hay muchas cosas que me parecen ridículas de @sebastianpinera, pero esto es grave y no es para chiste. Hoy me enteré de un femicidio en La Florida y este sujeto hablando de que no sabía a quien matar primero por celos. ¡Basta! ¡El lenguaje es importante y construye realidad!“