Clip | Gala Caldirola comparte estas imágenes de su bebé pateando su vientre y las redes enloquecen

Sabías que a partir de la semana 16 de embarazo el bebe ya reacciona a los estímulos sonoros, aunque no los comprenda?🗣 Por eso es tan importante acariciar la tripita, hablarles en voz alta o susurrar, poner música… así empiezan a establecer sus primeros lazos con el mundo exterior! 👶🏼 ¿QUÉ TIPO DE MUSICA ES MÁS ADECUADA DURANTE EL EMBARAZO?🎼 Después de haber estudiado durante años las reacciones del feto en relación a la música se llegó a la conclusión de que sobre todo los sonidos armónicos y agudos de Mozart, calman y relajan al bebé. Estimulan las nuevas conexiones de neuronas en el cerebro de los niños, porque son ricas en simetrías y en modelos recurrentes que consiguen desarrollar tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, completando sus funciones. Mi princesa luz Elif aún es muy pequeñita, pero igual que su mamá parece que será muy intensa y expresiva!! por que ya expresa con suaves golpecitos que le gusta escuchar música clásica! Amo tenerte dentro de mi!! #musica #mozart #pregnancy #littleprincess

