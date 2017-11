Clip | Johnny Depp protagoniza un intenso trío con dos muchachas en el nuevo video musical de su amigo Marilyn Manson

Han sido amigos desde hace mucho tiempo, y cómo no si ambos tienen unas extrovertidas personalidades que han gestado su amistosa unión. Y Marilyn Manson utilizó su amistad con la superestrella de Hollywood Johnny Depp para su arte en el video de su nueva canción de nombre KILL4ME, en la que se ve a la estrella de Pirates Of The Carribbean participando en un trío con dos guapas mujeres.

El rockero de 48 años de edad, corre por la pista en una plataforma giratoria con su rostro adornado con maquillaje, mientras que Johnny se ve envuelto en un trío sexual con las bellezas que se arrancan la ropa la una a la otra en unas escenas impactantes.

En el nuevo video, Johnny es visto en las misteriosas escenas mientras es conducido a una casa espeluznante antes de encontrarse con las ninfas. Las chicas parecían seducidas por Johnny, ya que comenzaron a exhibirlo suavemente antes que Marilyn se uniera a los procedimientos cuando las cosas se pusieron ardientes.

Johnny y Marilyn han sido amigos durante años y en septiembre, el rockero habló de una sesión improvisada de ambas estrellas en la que el dúo se embarcó después del Super Bowl. Él dijo: “Hubo una noche después del Super Bowl, Johnny tocaba la guitarra junto a Joe Perry. Estoy en una habitación con ellos y Josh Homme está tocando la batería. Yo estoy tratando de cantar y ni siquiera sé qué canción estamos haciendo, pero Josh Homme estaba haciendo una especie de ritmo de Queens Of The Stone Age”.

“Se detuvo y luego dije: Josh, voy a contarte el mismo consejo que le dije a Dave Lombardo de Slayer: no hagas ritmos que confundan a las strippers”.

En septiembre del año pasado, cuando Johnny se vio envuelto en su amargo divorcio con su ex esposa Amber Heard, durante la cual fue acusado de violencia doméstica, Marilyn afirmó que Johnny fue ‘crucificado’ en los medios de comunicación durante el divorcio, donde se hicieron acusaciones de abuso físico y emocional.

La estrella de rock describió los reclamos como “bullshit” (mierda en español) e insistió en que nunca podría estar de acuerdo con las afirmaciones de su amigo si se le pidiera testificar en la corte.

Johnny arremetió contra los reclamos de su acuerdo con Amber, tal como dijo en una declaración: “Nuestra relación era intensamente apasionada y en ocasiones volátil, pero siempre ligada por el amor. Ninguna de las partes ha hecho acusaciones falsas para obtener ganancias financieras. Nunca hubo ningún intento de daño físico o emocional”.

Mira aquí el video:

Mira aquí fotografías del videoclip:

vía daily mail