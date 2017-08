Cómo influirán los eclipses de agosto en cada signo zodiacal

El mes de Agosto comenzó hace muy pocos días. Todos los signos del zodiaco están deseosos de saber cuáles serán sus vivencias y a qué tendrán que enfrentarse durante estas próximas cuatro semanas.

Agosto será el escenario de dos grandes eventos cósmicos. Un eclipse de Luna el día 7 y luego un hermoso eclipse de Sol del día 21, esperado por muchos para poder observar el celeste espectáculo. Será también un mes de planetas retrógrados y otros directos, un período muy importante que influirá de una manera muy especial en cada uno de los signos zodiacales.

¡Este mes llega con renovaciones para todos!

Para estas personas, Agosto será un mes increíble, lleno de felicidad y buenos momentos. Los primeros días del mes recibirás noticias fascinantes e incluso un dinero que no esperabas, pero quizá a finales de la segunda semana recibas un mazazo importante. Al igual que Géminis, tienes todavía muchas tareas pendientes, pero no esperes que nadie las realice por ti. Si solucionas este problema, te darás cuenta de que la vida es de color rosa: anímate a darte un pequeño capricho, como un viaje o una experiencia relajante.

Las personas que tienen la suerte de pertenecer a este signo han de saber que necesitan afrontar de una vez por todas los problemas que acechan en su vida. Si en Agosto no se enfrentan a esas decisiones difíciles, se convertirán en algo imposible de solucionar. Además, necesitas ver que estás moviéndote en la dirección adecuada; no quieres estabilidad en este momento, sino que precisas algo que te lleve a estar fenomenalmente bien. Antes de actuar, recuerda que en tu caso los impulsos no son buenos consejeros. 4. Cáncer

En los primeros días del mes te darás cuenta de que algunas personas que están a tu alrededor no quieren que tengas una sonrisa en la cara, aparte de que muestran comportamientos un tanto extraño. Deja de considerarlos como si fueran amigos. Es posible que tengas que tomar algún de tipo de decisión difícil en este mes, pero no debes escuchar lo que te digan los demás: simplemente haz caso de lo que dice tu corazón. Por otro lado, quizá se te presente la oportunidad de luchar por algo importante; si escoges bien, los beneficios serán enormes.

¿Perteneces a este signo? Entonces estás de suerte, ya que este mes estará cargado de emociones y de la mayor felicidad. Lo has pasado mal durante mucho tiempo, pero gracias a Agosto renacerás de tus cenizas y los buenos momentos volverán a tu vida. Probablemente durante la tercera semana tengas que afrontar una decisión difícil o una encrucijada emocional, pero no dudes de que todo saldrá a la completa perfección. Tus instintos pueden guiarte hacia algo fenomenal, así que te instamos a seguirlos si deseas tener siempre una sonrisa en el rostro.

Agosto será complicado para la mayoría de los nacidos bajo la influencia de Virgo. Durante las semanas previas has luchado para que todo cuanto te rodea permanezca estable, incluso has tratado de mentirte a ti mismo, pero finalmente los sentimientos prevalecerán en tu vida. Quizá te hayas dado cuenta en más de una ocasión que tus planes no salen como tenías previsto: lo mejor en ese momento es cambiar por completo todo lo que tenías en mente, es decir, pasar al plan B. Mientras más tardes en hacerlo, peor te irán las cosas.

9. Sagitario

Si eres Sagitario te darás cuenta que durante las siguientes cuatro semanas de tu vida reaparecerán sentimientos que creías olvidados. Algunas personas de tu pasado volverán a la vida, lo que te hará reflexionar sobre tiempos mejores y si quieres la oportunidad de volver a recrearlos. Eres una persona independiente, por eso has de dejar muy claro a todo el que te rodea que te agrada su compañía, pero prefieres centrarte en tus propios asuntos. Quizá ciertos individuos traten de hacerte daño: no les hagas caso y todo saldrá fenomenal.

10. Capricornio

A lo largo de Agosto se te va a presentar la mejor oportunidad de tu vida, ¿la vas a dejar escapar? Deseamos que no. Si finalmente la coges al vuelo verás cómo tu vida cambia por completo, ya sea en términos económicos como relativos a tu círculo más próximo. Durante algunos meses no has estado en el mejor ambiente posible, así que has llegado a pensar que no has triunfado en la vida por culpa de este pequeño detalle. Quizá tu cerebro te diga algo muy distinto, pero lo cierto es que si haces caso a tu corazón verás resultados más que buenos.

11. Acuario

Acuario no ha parado durante los meses anteriores, así que durante unos días tendrá que descansar de todo. Eso durará poco tiempo, ya que su espíritu salvaje y guerrero le pedirá a su cuerpo muchísima marcha. Durante al menos dos días necesitas parar y reflexionar sobre lo que es mejor para él y sus más allegados: realizar una lista de cosas dará lugar a que esos pensamientos no se olviden. Tiene muchos proyectos en mente, pero no es bueno realizarlos de manera atropellada, así que le instamos a calmarse un poco.

12. Piscis

Estamos justamente en la situación contraria a Acuario: este signo del Zodiaco es más bien calmado, pero durante todo el mes de Agosto se dará cuenta de que una energía enorme invade su cuerpo. Piscis se preocupa mucho por los demás, pero éstos le han fallado en más de una ocasión: recapacitará sobre sus actos y reflexionará sobre quién debe formar parte de su vida. Por otro lado, es más que probable que una excursión junto a sus amigos o un viaje de placer sean más que suficientes para satisfacer todas sus necesidades.