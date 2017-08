Con 54 años, Xuxa deslumbra a todos vestida a lo Marilyn Monroe

Maria da Graça más conocida como “Xuxa” es una reconocida cantante, modelo, actriz y presentadora de televisión brasileña.

Y a sus 54 años demostro que se encuentra en un excelente estado fisico y artistico al participar del programa ‘Dancing Brasil’, para imitar a la emblemática figura de los años 50′, Marilyn Monroe.

Usando un vestido blanco escotado, una peluca de rulos rubia y el característico lunar en el rostro e interpretando el conocido tema “Two Little Girls From Little Rock“, de la cinta “Los caballeros las prefieren rubias”, la artista se lució en el escenario dejando en evidencia el gran parecido que logró con la fallecida Marilyn.