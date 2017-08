Con 60 años se hizo 3 cirugías para cumplir su sueño: ser igual a su hija. ¡Hoy son la misma persona!

Eso no quita que en ocasiones ciertas personas crucen el limite no sólo de lo normal, sino que probablemente de lo sano. Janete Horrock es una mujer de 57 años que después de divorciarse decidió invertir todos los ahorros de su vida en su cuerpo.

Esta es Jane, de 36 años.

Desde ese momento Janet se sometió a cuanta cirugía pudo pagar, hasta ser idéntica a su hija, quien al principio no estaba muy feliz con la decisión de su madre.

“El momento en que me enteré que mi mamá se estaba basando en mí para su transformación, me asusté y me molesté un poco, pues ¿A quién le gustaría que su mamá se viera igual a ella? Por otro lado, después del divorcio, empezaron a cambiar mucho sus comportamientos. Comenzó a hablarle mucho a mis amigos, abrió cuentas de redes sociales, coqueteaba con jóvenes mucho menores que ella. Eso la verdad me preocupó mucho”

Pero su madre no estaba dispuesta a cambiar sus planes y las palabras de su hija no hicieron ningún efecto en ella.

¨La verdad es que a mí no me importó lo que ella pensaba. Yo la elegí a ella como modelo, y si ella se intimida por eso es muy su problema. Para lograrlo ya me he operado dos veces el busto, he perdido 20 kilos, me operé el mentón y me hice implante en los dientes. He trabajado mucho para llegar a donde estoy y no permitiré que las inseguridades de mi hija menor afecten mi sueño. Yo también merezco ser feliz¨.

-Janet Horrock.