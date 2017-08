Con estos tips jamás perderás tus llaves

¿Y las llaves? Si al menos una vez al día escuchas frases como esa, ten por seguro que eres una persona muy distraída o vives con alguien así. Y es que no importa lo llamativos y grandes que sean los llaveros, siempre vas a sufrir para encontrarlas en los momentos menos oportunos, como cuando te urge entrar el baño, subirte al coche o meterte a tu casa porque está lloviendo pero tu bolso está hecho un total desastre.

Una vez que das con ellas, resulta que guardas más de un par en un mismo llavero y sientes cómo pasa el tiempo cada que intentas con una y no es la que abre la puerta. Además al entrar a casa, solemos aventarlas a la mesa, el sofá o cualquier sitio excepto el lugar destinado para ellas, por lo que al momento de salir, la historia de terror se repite una y otra vez. Para que esto ya no te suceda, o al menos no tan seguido, hemos traído ocho increíbles trucos que solucionarán tus problemas y literalmente te abrirán muchas puertas en el futuro.

1. Nunca más olvidarás colocar las llaves en su sitio

Para que te quites esa costumbre de dejarlas en cualquier lado, existen portallaves muy creativos que llamarán tu atención al entrar a tu hogar.

2. Gel antibacterial para descongelar la cerradura

En zonas muy frías, el invierno y sus fuertes heladas hacen que la superficie externa del orificio en una cerradura se obstruya con una ligera capa de hielo. Si pones algo de gel antibacterial en tu llave, se romperá poco a poco la zona glaseada.

3. Nadie sospechará lo que guardas en la piedra

Todos hemos necesitado utilizar el repuesto de emergencia, ¿ya intentaste colocarlas en una piedra secreta?

4. O puedes ocultarla en un bote para que no se pierda

Si te parece más fácil, puedes meter la llave en un recipiente discreto, y camuflarlo entre rocas o vegetación.

5. Incluso puedes llevarla debajo de tus placas

Si prefieres que el repuesto viaje contigo, puedes optar por esconderla entre las placas de tu coche, empatando el orificio de la llave con el de la lámina, e insertando un tornillo sobre ambas.

6. Puedes personalizarlas de diferentes colores

Elige listón, hilo o estambre de tus tonos favoritos y dales un toque único. ¡Ya no necesitarás llaveros!

7. Ya no perderás tiempo buscando la que necesitas

También puedes decorarlas con esmalte para uñas, así matas dos pájaros de un tiro y además de quedarte bonitas, su distintivo hará que no te confundas a la hora de querer abrir una puerta.

8. ¿Cómo hacer un repuesto de emergencia?

Por último te dejamos un minitutorial para que aprendas lo fácil que puede ser sacarte de la manga una copia de llave, ¡solo necesitas una lata de atún y tijeras!