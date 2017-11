Coni Roberts confesó pactó con su marido que abrió la polémica entre los televidentes

Sin duda para algunas personas el tema de vivir con una enfermedad grave o que los mantenga dependiente de otros es algo por lo que no les gustaría pasar.

Es por eso que en el matinal de La Red, Hola Chile, Coni Roberts hizo unas polémicas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

En el espacio, señaló que ella con su marido ya conversaron del tema y llegaron a un acuerdo que ambos deben cumplir en el caso de pasar por una situación de gravedad.

“Nosotros con mi marido tenemos un pacto, que si uno de los dos el día de mañana llegara a quedar en una situación… postrado o inhabilitado, nos vamos a agarrar, yo a él y él a mí y nos iremos a Uruguay, porque son pocos los países donde existe la eutanasia“, sostuvo.

Luego aclaró que cada persona tiene el derecho a decidir cuándo morir, “y nosotros lo tenemos súper conversado“, indicó la comunicadora, e incluso afirmó que hizo jurar a su pareja que cumpliría con el acuerdo el día en que ella llegara a ser una carga para él y sus hijos. “Ese día, mátame“, confesó que le dijo.

“Yo sé que es un tema súper polémico, el tema de la eutanasia es algo que a la gente no le gusta conversar, pero yo en mi caso lo tengo súper claro, súper decidido y en el caso del negro también, entonces nosotros tenemos un pacto que me cargaría que él no lo cumpliera”, finalizó.

Vía Página 7