Conoce a Amanda Lee, la reina del fitness: pasó de 0 a 10 millones de seguidores en Instagram

Sin experiencia en el modelaje, Amanda Lee, entrenadora profesional de fitness se ha vuelto toda una celebridad, con 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Hace tres años abrió su cuenta en esta red social, y nadie sabía quién era ella. Ahora estos millones de personas la siguen, ¿por qué? En entrevista para Men’s Health, ella misma lo contó.

Por supuesto que su cuerpo es una de las principales razones. Para lograr tener esa figura ha tenido que sacrificarse horas y horas en el gimnasio, a lo que también le ha sacado provecho, pues comparte sus rutinas para que las mujeres tengan un trasero como el de ella.

Además, sube sus fotos cuando no está en el gimnasio, y pronto lanzará su propia marca de ropa deportiva.

Primero contó cómo es que se convirtió en una modelo fitness:

No tuve ninguna experiencia de modelaje, en absoluto. Yo era entrenadora personal cuando hace tres años comencé a entrenar a Michelle Game, que era modelo en videos de hip-hop. Ella tenía 80 mil seguidores en ese momento, y un día me pidió que nos tomáramos una selfie. Ella la publicó y me etiquetó, y mi página explotó; la gente estaba pidiendo mis entrenamientos, cosas así. Decidí seguir con esto y cambiar mi página a una página más fitness, y comenzó a crecer muy rápido desde entonces.

Sobre sus fotos en Instagram, señaló:

Me gusta mucho la estética completa de la foto para que se vea bien -el fondo, la iluminación, el equipo-. Simplemente me gusta crear una estética general, que creo que a mis seguidores les gustará. Y, por supuesto, me gusta obtener los ángulos correctos para hacer que mi trasero se vea más grande.

Amanda también compartió su rutina de ejercicios:

Hago pierna dos a tres veces a la semana. Prefiero pesos pesados porque mi objetivo es fortalecerme y construir los muslos. Hago una combinación de sentadillas, movimientos de caminata, prensa de pierna, levantamiento de peso rumano, step-ups, plyometrics, patadas de burro -básicamente todo tipo de ejercicio del cuerpo inferior- y saltos de caja.

La sensual estrella de Instagram compartió su ejercicio favorito y el que menos le gusta:

Mi ejercicio favorito sería probablemente los walking lunges (caminar con peso y hacer flexiones), porque siempre los siento al día siguiente. (El que menos le gusta) Tienen que ser las sentadillas [risas]. Sé que son necesarias, pero las encuentro un poco aburridas. Dicho esto, las hago; no me gustan, pero me obligo a hacerlas.

La alimentación es un aspecto básico, y en este tema manifestó:

Nunca he hecho dieta; realmente no creo en ellas. En términos de estar sano y vivir un estilo de vida saludable, me aseguro de obtener suficiente proteína con cada comida. Yo como, probablemente, cinco veces al día para mantener mi metabolismo y limito cualquier cosa blanca -azúcar, pan- y permanezco hidratada durante todo el día. [Bebo] batidos de proteínas también para asegurarme de que estoy recibiendo esa proteína para construir músculo.

En cuanto al trabajo que tiene su físico, explicó:

No tengo un tipo de cuerpo que construya el músculo naturalmente. Tengo un físico suave, curvilíneo, por lo que en el gimnasio siempre trato de empujarme con pesas para fortalecerme y construir más músculo.

No cabe duda que su rutina de ejercicios le ha salido bastante bien, por eso los 10 millones de seguidores que, estamos seguros, ¡irán en aumento!