Conoce a la explosiva cuñada de Pampita que se ha tomado los medios en Argentina

Vicky Garay, de sólo 18 años, es la cuñada de Carolina Ardohain, novia del hermano de la modelo trasandina, Guillermo, quien tiene 33 años, por lo que tienen una diferencia de edad de 15 años.

La chiquilla, está siguiendo los pasos de la hermana de su pololo, convirtiéndose este último tiempo en toda una celebridad en el país vecino.

“Estoy súper enamorada y contenida sentimentalmente: es mi primer novio ‘oficial’. Hace un año que estamos saliendo pero cuatro meses que estamos de novios. Me entiende, aguanta mis caprichos y me contiene, me siento súper bien”, contó la modelo en una entrevista con Teleshow el pasado mes de abril.

“Es medio loco cuando se lo cuento a mi familia y a mis amigos, no lo pueden creer, pero tenemos planes de casamiento, estamos proyectando la vida juntos. Somos de mandarnos cosas en Twitter, como anillos y esas cosas. Al principio él me lo mandaba (el emoji del anillo) y me acostumbré y ahora yo también le mando a él”, dijo también entonces.

Su relación con Pampita

“Me dio un abrazo sin conocerme. Me hicieron sentir de la casa”, señaló la joven respecto a su primer encuentro con Pampita, que no escatimó en halagos hacia su cuñada.

“Ella todo el tiempo me da consejos. Siempre le mandó mensaje para que me diga qué me pongo. Ayer le pregunté por el look, estuve hasta las 11 de la noche viendo”, explicó.

Vicky contó además que durante su presentación “la hicieron sentir cómoda”, y reveló que Pampita “me dio un abrazo sin conocerme“. “Me hicieron sentir de la casa. Me abrazaron y comimos”, contó.

Vicky está dando sus primeros pasos en el mundo del modelaje y no ha dejado a nadie indiferente. Mira sus fotos

Vía te Caché.cl