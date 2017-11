Impresionantes imágenes muestran a Shapprell Dallas, de 46 años, posando con su hija Destiny, de 17 años, en una playa y en el mar. Otra fotografía muestra a la propietaria de la empresa de fitness de Florida, EE. UU., en bikini, cuando tenía 20 años, con un aspecto bastante similar al de ahora. Shapprell también se muestra en otras imágenes tomadas con años de diferencia, pero luciendo el mismo físico envidiable.

Las imágenes de la madre, ya sea posando de la misma manera o usando el mismo atuendo, pero con años de diferencia, muestran su cuerpo “sin edad”.

Cuando Shapprell estaba en la escuela secundaria, experimentó comentarios negativos de sus compañeros de clase que la molestarían por ser “demasiado flaca”. Ahora ha podido soltar sus inseguridades a través del ejercicio.

“Me sentí insegura sobre diferentes cosas sobre mi cuerpo en mis veinte años porque me molestaron acerca de mi cuerpo cuando era niña y adolescente”, dijo.

“Solían burlarse de mí por ser demasiado delgada. Me convertí en entrenadora personal de fitness a la edad de veintiún años: mi marido y yo entramos en el negocio del fitness cuando tenía veintidós años y nunca dejé de entrenar y cuidar mi cuerpo. Me encantó estar saludable y en forma, me dio energía y confianza. Trabajé muy duro para convertirme en mi mejor marca, hago ejercicio cinco días a la semana sin importar qué. Mantener mi peso ha sido fácil para mí porque nunca renuncio, nunca me tomo un descanso de entrenar. Tengo una confianza recién descubierta que ni siquiera sabía que existía. Amo todo sobre mi cuerpo, incluidos mis defectos, imperfecciones y debilidades. Como el noventa y nueve por ciento del tiempo, cosas saludables, no como comida frita, solo como carne blanca y no bebo alcohol”.

Ese es el secreto de su figura y buena salud. Mira sus fotos a continuación:

Todo está en el esfuerzo diario, la perseverancia y la buena alimentación.