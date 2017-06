Conoce a la mujer con las caderas más grandes del mundo

La mujer pesa cerca de 190 kilos y posee una caderas que forman una circunferencia de más de 2 metros. Lejos de sentirse acomplejada, la madre de cuatro hijos asegura sentirse orgullosa de su figura y afirma que no necesita dieta alguna. La estadounidense Mikel Ruffinelli tiene 39 años y está convencida de que los hombres siempre preferirán a una mujer con curvas antes de una fémina delgada.

Es por eso que no tiene problemas con sus cerca de 200 kilos. “Amo mi figura, no veo razón para hacer una dieta porque no tengo problemas de salud“, señala Mikel según consigna el medio inglés Daily Mail.



Seguramente en eso de que a los hombres les gustan los “relojes de arena”, estrellas como Kim Kardashian y Jennifer López podrían estar de acuerdo, sin embargo, ellas no tienen que enfrentar los desafíos con los que esta mujer lidia a diario, pues sus 2,4 metros de caderas, no mienten. Tiene que atravesar la mayoría de los pasillos de lado, pues no alcanza a pasar; maneja un tractor porque no alcanza en un auto normal; debe sentarse en una silla de acero, y dormir en una cama de 2 metros de ancho. Esos son los retos que ha tenido que asumir la mujer con las caderas más anchas del mundo.

No obstante, no está sola en esta forma de vivir, pues su principal admirador es su propio marido, Reggie Brooks de 40 años. Casados por 10 años, Brooks considera que el cuerpo de su mujer es inusual pero sexy y a diario le recuerda lo hermosa que es.

Mikel siempre ha sido de tallas grandes, cuando era una adolescente, el medio indica que si bien ella era muy atlética pesaba 63 kilos, y desde entonces tenía las caderas grandes. A los 22, cuando tuvo su primer hijo producto de una relación anterior, ella comenzó a ganar peso, pasando de los 82 kilos a los 107. Fue así como en la siguiente década conoció a su actual marido, tuvo tres hijos más, y terminó en 190 kilos.