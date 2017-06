Conoce algunos tratamientos sencillos y naturales para combatir la caspa

La caspa es una de las afecciones más comunes del cuero cabelludo. No solo es un problema de salud capilar sino también una adversidad estética, pues es muy difícil lograr que pase desapercibida. La descamación del cuero cabelludo sumada a la picazón intensa, hacen de la caspa un malestar bastante engorroso. Aprende a controlarla siguiendo estos tratamientos naturales para la caspa.

TRATAMIENTOS CON ACEITES

Aunque una de la razones por las que aparece la caspa es la acumulación o el exceso de grasa en el cabello, la caspa puede eliminarse colocando aceites naturales específicos en el cuero cabelludo. Uno de esos aceites es el de oliva. Sólo debes frotarlo contra la zona afectada y la caspa se ira además evitando su recurrencia.

También puedes utilizar aceites como el del árbol de té, incluso puedes añadirle unas gotitas de este al champú y utilizarlo como tratamiento cada vez que vayas a lavar tu cabello. Puedes mezclarlo con el aceite de oliva y masajear el cuero cabelludo con ambos aceites combinados.

Al utilizar los aceites como tratamiento natural para la caspa, asegúrate de que al retirar el aceite lo hagas con abundante agua. De manera que no queden residuos y no se agrave el problema capilar. Además de esto, recuerda no dejarlos en tu cabeza por más de media hora, mínimo 10 minutos.

TRATAMIENTOS NOCTURNOS

Ciertos tratamientos naturales para la caspa deben hacerse de noche. Algunos deben dejarse toda la noche para obtener resultados eficientes. Para que el procedimiento haga efecto más rápido, al realizar un tratamiento nocturno puedes utilizar una toalla o un gorro térmico para envolver el cabello aunque sea por unos minutos. Recomendamos aplicar los tratamientos nocturnos 2 veces por semana para óptimos resultados.

Uno de estos tratamientos consiste en empapar el cabello de cerveza cada noche. Otro tratamiento de este tipo se realiza enjuagando el cabello con vinagre luego del lavado. Puedes aplicarlo en su estado puro o diluirlo en un poco de agua. Este tratamiento en particular debe dejarse actuar durante toda la noche y no retirarse hasta el día siguiente.

TRATAMIENTOS CON HOJAS HERVIDAS

Uno de los tratamientos naturales para la caspa de rápidos resultados se prepara con hojas secas de tomillo. Para esto se vierte la cantidad de tres cucharadas pequeñas de hojas de tomillo en un cuarto de litro de agua, se deja hervir unos diez minutos y al estar tibio se vierte sobre el cuero cabelludo. Esta preparación no debe retirarse.

Además del tomillo, las hojas de menta también sirven como tratamiento natural para la caspa. El procedimiento es parecido. Se coloca una cucharadita de hojas de menta en agua (225 ml) y cuando esté enfriándose se aplica sobre el cabello.

Otro tratamiento natural para la caspa puedes realizarlo hirviendo hojas de albahaca. Aplica el agua de albahaca antes de lavar tu cabello, preferiblemente déjalo actuar por media hora antes de ir a la ducha. Para retirarlo solo debes utilizar abundante agua y puedes utilizar tu champú y acondicionador de confianza.

TRATAMIENTOS CON VEGETALES

Algunos vegetales pueden ayudar a combatir la caspa. El aguacate es un tratamiento natural para la caspa bastante efectivo. Puedes triturar el aguacate hasta lograr una consistencia pastosa y luego utilizarlo masajeando tu cuero cabelludo. También puedes hacer un tratamiento natural para la caspa utilizando hortalizas como la remolacha.

De manera que puedes hacer un tratamiento sencillo hirviendo las raíces de la remolacha. Al hervir, se retira el agua del fuego y cuando la temperatura lo permita, se procede a lavar el cabello con esta agua, aplicando masajes al cuero cabelludo. Preferiblemente, este tratamiento debe hacerse en la noche.

Vía: Ecoremedios