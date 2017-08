Conoce cuáles son los signos del zodiaco más introvertidos

¿Eres de las que aman ser el centro de atención o preferís tener un círculo de amigos cercanos? El horóscopo puede revelar diversas características de nuestra personalidad y, si eres de alguno de estos signos del zodiaco, definitivamente no te gusta atraer todas las miradas.

Virgo. Es de los signos más introvertidos del zodiaco. Eres muy analítica y siempre estás atenta a todos los detalles, por lo que esto a veces te impide socializar. Pero si alguien se gana tu confianza y se interesa por conocerte, le mostrarás tu lado más amigable y divertido.

Escorpio. Puedes llegar a ser muy sociable, pero no darás el primer paso: necesitas que se acerquen a ti para poder conocerte. Al principio podrías ser introvertida, necesitas confiar en las personas antes de compartir todo sobre ti. Valoras la sinceridad sobre todas las cosas.

Acuario. Eres un poco tímida cuando te encuentras con muchas personas alrededor, los grandes eventos no son tus favoritos. Además, tampoco compartís tus emociones con cualquier persona, preferís tener algunos amigos muy cercanos en quienes confiar.

Piscis. Sueles ser amigable y puedes conocer gente con facilidad, sin embargo no te gusta mostrar tus emociones con los demás. No te gustan los compromisos formales y no entregas tu confianza a cualquiera sin antes conocerlo a profundidad porque tienes miedo a que te decepcionen.