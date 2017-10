Conoce la cirugía estética que se ha puesto de moda entre los jóvenes millennials

Algunos millennials, al no sentirse satisfechos con sus selfies al recurrido a una cirugía -y no precisamente digital- que se ha puesto de moda.

Se trata de la dimpleplasty, una cirugía que lo que busca es obtener una sonrisa similar a la de otros famosos o celebridades.

Esta es una intervención que se realiza para sonreír como Ariana Grande y Harry Styles, entre algunas otras estrellas. Es decir, se busca obtener los hoyuelos en las mejillas que se marcan con la risa. En el portal Tecnoexplora dan detalles e indican que es realidad es bastante sencillo, basta con una pequeña incisión en la boca para lograr unir el músculo facial de forma artificial.

Lo que pocos saben es que aunque parezca simpático y lindo, dichos hoyuelos en realidad son un rasgo de un defecto genéico. Aparecen cuando el músculo cigomático mayor, situado en los lados de la cara, tiene una brecha. Es decir, solo sucede cuando los músculos faciales son más cortos de lo normal.

A principios de siglo XX se convirtieron en objeto de deseo de algunas mujeres ya que era identificado como señal de delgadez. Ahora, se está popularizando de nuevo.

Así que, si creías que todo el mundo tiene hoyuelos desde siempre, a partir de hoy te va a quedar la duda, a éste tipo de cirugía se le llama “Dimeplasty”, es una práctica que no dura más de 10 minutos su intervención y se realiza mediante una pequeña incisión por dentro de las mejillas y se realiza una sutura leve para crear éste efecto. No deja ninguna cicatriz y la recuperación es muy rápida.

Si quieres someterte a la dimpleplasty (que va entre 2500 y 7000 dólares), tranquilo, el resultado solo dura entre 2 y 3 semanas.

