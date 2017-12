Las bebidas alcohólicas son de uno de los peores enemigos de la piel. Salir a tomar beber con amigos es un buen panorama, pero con el tiempo van a pasarle factura al cuerpo, además es conocido que el alcohol nos deshidrata, por eso al día siguiente de una fiesta estamos sedientos y debemos tomar agua.

A largo plazo, el consumo excesivo de alcohol puede provocar inflamación persistente, enrojecimiento y aparición de capilares rotos y al deshidratarnos nos deja la piel seca y sin brillo. Además, representan una carga de azúcar elevada que promueve la inflamación y el acné.

La cerveza

Si es una de las bebidas favoritas puedes estar tranquila, pues resulta que tiene 2 beneficios que las demás no: contiene antioxidantes, que ayudan a prevenir el envejecimiento, y también tienen menos alcohol que otras bebidas y las personas tienden a tomarlas lentamente, por lo que no los va a deshidratar tanto, por lo menos si eres una amante de esta bebida, sus efectos no son tan negativos.

Tequila.

Si es tu trago favorito, debes saber que no es la peor. El tequila tiene menos azúcar que otras bebidas alcohólicas, así que es menos probable que cause inflamaciones o problemas en la piel.

Vino

Tiene una buena cantidad de antioxidantes, pero el vino blanco no es una gran idea si queremos tomar y cuidar la piel a la misma vez. Según Bunting este tipo de alcohol «tiene mucha azúcar, lo que causa inflamación y contribuye al daño de las células y acelera el envejecimiento».

Mojitos

Las bebidas con mucha azúcar, como los mojitos y las caipirinhas son muy malas para la piel. Mientras menos azúcar consumas, mejor será para prevenir las arrugas y si tu vaso tiene la misma cantidad de dulce que un caramelo, entonces las cosas no van a ir muy bien.