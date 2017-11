Corea del Norte sentencia a muerte al presidente Donald Trump por insultar a su líder Kim Jong-un

Corea del Norte encontró la solución a los problemas: sentenció a muerte a Donald Trump. Por lo tanto, si al presidente norteamericano se le ocurre pisar suelo norcoreano, enfrentará la pena capital.

Las medidas drásticas de aquel país oriental se anunciaron en el periódico oficial en un artículo que señala que el presidente ofendió gravemente al país cuando en su viaje por Asia comentó que viven en una “cruel dictadura”.

“El peor crimen, que nunca se le podrá perdonar es que se atrevió a herir maliciosamente la dignidad del liderazgo supremo”, dice el artículo escrito por Rodong Sinmun.

Debería de saber que es un criminal despreciable sentenciado a muerte por la gente de Corea.

El periódico regularmente ataca al presidente Trump por su presencia en Twitter. El último se dio luego de que insultó a Kim, el jefe máximo de Corea del Norte, llamándolo gordo y pequeño.

¿Porqué Kim Jong-un me insultó llamándome ‘viejo’ cuando nunca lo he llamado ‘gordo pequeño’? Bueno, he tratado arduamente ser su amigo, ¡tal vez un día suceda!

Trump estaba en Vietnam en la Cumbre de Cooperación Asia-Pacífico, de ahí voló a las Filipinas y dijo que había sido un “gran día de reuniones y eventos”, sugiriendo que se había avanzado en la oposición contra Corea del Norte.

El mes pasado Corea del Norte amenazó a través de su agencia de noticias con reducir a los Estados Unidos a cenizas y sumirlo en la oscuridad en respuesta por las sanciones de la ONU. Y también señaló que atacará con armas nucleares a Japón.

