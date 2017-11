La ex modelo y rostro de farandula chilena María José López, vive hace dos años en Medio Oriente junto a su familia compuesta por el futbolista Luis Jiménez, sus tres hijas y el pequeño Jesús.

Aunque en un principio Coté vivía en Dubai, hace poco se mudó a Qatar, lugar donde Luis juega en Al- Gharafa Sports Club.

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo mantiene contacto con sus seguidores, donde publica tiernas fotos familiares. Pero en una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus fanáticos ya que mostró su hogar mediante varios videos.

“Un día con “Los carrrrrcamossss…jey jey !! pd: siempre me piden que les muestre algo de donde vivo, quería subir varios videos pero no se cargaron nunca jajaja y editar no es lo mío cero posibilidad de unirlos o algo parecido no me pidaaaaan maaaaaas de lo que puedo daaaaaaarrrrr” fueron las palabras de Coté junto al video que ya acumula más de 20 mil reproducciones.

Un extracto del día para uds con cariño ❤️🤗 A post shared by Maria Jose Lopez Y Luis (@cotelopezm) on Nov 21, 2017 at 8:23am PST

Como era de esperar, Coté López recibió cariñosos comentarios por parte de sus fans, quienes aplaudieron el maravilloso lugar donde vive, ya que además de tener una gran mansión con piscina, al salir de su hogar se encuentra inmediatamente con una playa.

“¡Qué hermoso el lugar!”, “Qué bacán, Cote😄 Una piscina y bajas una escalera y está la playa, pero qué wey 😘” y “Amo tu vida, ¡¡me encanta!! Tan tú. Sigue así 😘 Todo lo que tienes es porque te lo mereces😌😎👏🏽👏🏽🌸”, fueron algunos de los comentarios que recibió la modelo.