Coté López sorprende a sus seguidores con íntima confesión sobre su físico

Hola mi gente linda 😊😚✨estas fotos me las tomó mi bebe mientras yo lo estaba esperando justamente a que saliera a tomarme la foto que le pedí (antes de que nos fuéramos almorzar), como se pueden dar cuenta no lo había visto (a Luis) luego me di cuenta que ya me estaba tomando fotos y me paré…¿por qué les estoy diciendo la verdad? porque miren mi guata… yo nunca dejaría que me tomaran una foto sin estar preparada de que no se vean defectos, la verdad siempre me preocupo de todo… pero hoy cuando las vi en la cámara no las quise borrar y pensé que tonta soy !!… cada vez que una mamá acaba de tener a su hijo y me ve debe pensar ¿como ella puede tener esa guata y la mia estar toda arrugada? hoy me estoy metiendo mi orgullo y ego por el poto porque esa es mi guata sentada con algo apretado!! 🤷🏼‍♀️ y tengo que asumirlo y estar orgullosa!! podría operarla ? Si , pero prefiero hacer ejercicio cada día y así cuando me paro me gusta lo que veo pero cada vez que me siente recordar que no se puede tener todo en la vida que no somos perfectos pero hay que agradecer lo que tenemos ❤️✨

