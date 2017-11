Demi-Leigh Nel-Peters, de 22 años y de nacionalidad sudafricana se convirtió este domingo en la nueva Miss Universo tras vencer en la final del concurso de belleza celebrado en Las Vegas (EEUU).

El segundo puesto fue para la colombiana Laura González y el tercero para la jamaicana Davina Bennet.Esta es la segunda vez en la historia del certamen que una sudafricana logra la anhelada corona. La primera fue en 1978. La joven natural de Sedgefield recibió la corona de la francesa Iris Mittenaere, que ganó el título de Miss Universo de 2016.

No obstante, su coronación no ha estado exenta de polémica. Un feo episodio que tuvo lugar el pasado mes de julio ha sido sacado a la palestra por los usuarios de redes sociales, donde la convirtieron en el centro de críticas tras mostrar imágenes en las que se puede ver a la joven usando guantes de látex en una visita a un orfanato de niños enfermos de VIH.

“No puedo creer que la nombraron después de ser tan cruel con niños”, “Creo que el certamen no recuerda lo que hizo hace poco” y “Miss Sudáfrica es bella, pero no la hubiera colocado entre la cinco finalistas después de lo que hizo”, fueron algunos de los comentarios que le dedicaron en Twitter.

Ante la polémica, la modelo se refirió a los hechos a través de su cuenta de twitter, donde explicó que utilizó los guantes por una cuestión de salubridad a la hora de manipular alimentos.

“Solo quiero aclarar algo. Todos los voluntarios en el lugar llevaban guantes porque nos dijeron que era lo correcto mientras se trabaja con los alimentos … Esa fue nuestra única intención con el uso de los guantes; de ser lo más higiénica posible. Realmente siento que mis intenciones han sido completamente mal entendidas”, aseveró.

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you'll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM

— Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017