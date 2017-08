¿Cuál de estos 4 amigos se accidentará primero? Tu respuesta reflejará cómo es tu inconsciente

Al resolverlo, podrás revelar algunos aspectos desconocidos de tu inconsciente. Aunque no hay validez científica exacta, serás tú mismo quien decida si tu elección coincide con el resultado.

A

Eres una persona que está en contacto con sus emociones. Te gusta la honestidad y tu energía brilla. Sabes identificar bien tus emociones, y generalmente las compartes con alguien que esté cerca de ti. Eres empático con los otros y eso hace que a la gente le guste estar cerca de ti. Tus amigos te confían para contarte sus secretos, y para ellos eres de gran apoyo. Eres muy buen líder y muchos te admiran.

B

Eres buen observador y muy realista. Las especulaciones no van contigo, encaras los problemas y no dejas que se vuelvan una bola de nieve. No te gusta tener una pareja complicada, valoras la sencillez de la gente y todo lo que te rodea. Una vida tranquila y con paz, es lo que te hace sentir feliz. El estrés es tu talón de Aquiles. Gracias al realismo con el que tomas todo, la gente te busca para que les des consejos. Podrías ser un buen escritor o poeta.