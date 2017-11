La canción Mayores de Becky G ft Bad Bunny ha logrado posicionarse como uno de los éxitos del momento en el género del reggaeton. La canción no ha estado exentas de polémica por el mensaje de liberación femenina que difunde.

Incluso a salido una parodia de la canción de Becky G realizada por la modelo Laura Spoya, quien se ha tomado en serio su carrera como comediante y que ahora apostó por parodiar el tema “Mayores”, junto al youtuber Franda.

La ex reina de belleza subió el clip a Facebook e invitó al público a divertirse. “Porque a mi… me gustan tragones. Etiqueta a esa amiga que se muere por quien le da comida y tiene a su tragoncito. Parodia de Mayores – “Tragones” – Laura Spoya Feat”, señaló en la leyenda del video que colgó en la popular red social.

Ahora nuevamente la polemica se desato hace unos días, la canción de Becky G, ‘Mayores’, fue tema de polémica por la frase: “A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca”, fue escuchada de la voz ¡de decenas de niñas de secundaria!

El hit reguetonero ha sido difundido tanto que sus letras han llegado al gusto popular de menores de edad, y para muestra basta un video en el que en plena tardeada escolar decenas de pubertas cantan el tema musical a los cuatro vientos.

La molestia de los usuarios no se ha hecho esperar y han expresado que la letra de la canción promueve a que más jóvenes se relacionen con personas mayores que ellas. Incluso hay quienes aseguran que son la “carnada perfecta de los pedófilos”.