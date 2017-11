Cyntoia Brown, una mujer estadounidense de 29 años, fue arrestada y condenada a cadena perpetua en el año 2006 tras matar de un disparo en la cabeza a su agresor sexual, razón por la cual varias celebridades se han organizado y manifestado en favor de su libertad.

El hombre fue identificado como Jhonny Allen, quien tenía 43 años cuando llevó a Brown a su casa, ubicada en Nashville, localidad de Tenessee, para tener sexo con ella. La mujer en ese momento solo tenía 16 años y era obligada a prostituirse por un proxeneta conocido como “Cut throat” (corta gargantas) quien también abusó de ella en reiteradas oportunidades.

El terrible incidente ocurrió durante la noche de 7 de agosto de 2004, cuando el hombre llevó a la joven a su residencia con las intenciones mencionadas y le mostró la colección de armas de fuego que tenía a su disposición

En el lugar, el agresor le indicó a su víctima que era francotirador en el Ejército, situación que la puso muy nerviosa, sin embargo decidió quedarse con él para cumplir con las órdenes del proxeneta.

“Él me agarró en medio de las piernas, me agarró muy duro. Comencé a pensar que me iba a golpear o hacerme algo por el estilo…”, relató en el juicio según El Mercurio.

Posteriormente Allen realizó un movimiento extraño y Brown creyó que buscaba un arma para matarla, por lo que tomó un revólver que le había facilitado “Cut throat” y asesinó a su agresor de un disparo en la cabeza.

Cyntoia fue condenada a cadena perpetua en el año 2006 y solo podrá pedir el beneficio de libertad condicional cuando tenga 69 años de edad.

La joven solo tenía 16 años cuando cometió el crimen, sin embargo fue juzgada como un adulto. Alegó haber actuado en defensa propia y relató los hechos mencionados a las autoridades pero nadie creyó en su palabra y los fiscales aseguraron que asesinó al sujeto solo para robarle.

Es necesario destacar que las leyes en el estado de Tennessee fueron modificadas de manera tal que si Cyntoia hubiese matado al individuo con la normativa vigente no sería condenada a cadena perpetua como una prostituta que mató a un cliente, sino como una víctima de tráfico de menores, explica diario El Mercurio.

Por lo anterior, varias celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cara Delevigne, decidieron manifestarse en este caso que consideran injusto y pedir la liberación de Brown con mensajes difundidos en sus respectivas redes sociales con el hashtag #FreeCyntoiaBrown.

The system has failed. It’s heart breaking to see a young girl sex trafficked then when she has the courage to fight back is jailed for life! We have to do better & do what’s right. I’ve called my attorneys yesterday to see what can be done to fix this. #FreeCyntoiaBrown pic.twitter.com/73y26mLp7u

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 21, 2017