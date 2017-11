Daniela Aránguiz fue duramente criticada tras dar su opinión sobre la amante de Huaiquipán

Daniela Aránguiz, la esposa del futbolista Jorge “Mago” Valdivia, fue duramente criticada por los televidentes del estelar de farándula “Primer Plano” por como se refirió al aspecto de la amante de Francisco Huaiquipán.

Recordemos que el ex futbolista se encuentra en el centro de la polémica luego de que su mujer, Mitzy Bustos, llegara junto a su hija hasta una población ubicada en la localidad de Peumo para pedirle explicaciones por una supuesta infidelidad. En el lugar, Huaquipán fue golpeado por Bustos y su hija quienes aseguran estaba en el domicilio con su amante.

La mujer en cuestión es Priscila Pérez, una joven de 26 años a quien el ex futbolista conoció en la localidad de Peumo, donde él trabaja como entrenador de un club deportivo.

Por lo anterior, el estelar de farándula de Chilevisión analizó la situación de la pareja y realizó un mea culpa sobre la infidelidad. La instancia contó con la presencia de Huaiquipán y Bustos junto a un panel que tuvo como invitados a Vasco Moulián y Daniela Aránguíz.

En el espacio, la ex chica “Mekano” criticó a la Pérez por su aspecto físico y aseguró que Bustos es más bonita que la amante del ex futbolista.

Las palabras de la panelista no fueron del agrado de los televidentes, quienes no se hicieron esperar y comenzaron a realizar varios comentarios en Twitter para recordar que Aránguiz no logró controlar las infidelidades de su esposo.

Revisa los comentarios a continuación:

Este es un capitulo de antología po..daniela culpa a la amante y el huaiqui citando a pinilla 😅😅😅😂 #PrimerPlano — Vanes 85 (@VanesHermosilla) November 18, 2017

#PrimerPlano que patética es daniela Aránguiz,le hecha toda la culpa a la amante de huaiquipan,todo porque tiene un magíster en cuernos. — @chicasuperpoderosa (@EsparzaAriela) November 18, 2017

#PrimerPlano y la cara de cuica opinando de infidelidad, cuando la han gorreado hasta el cansancio y ella aguanta sólo por las lucas — Anibal Valenzuela (@grupoproductiva) November 18, 2017

En el espacio, la pareja sorprendió con una inesperada reconciliación ante las cámaras. Huaquipán y Bustos se besaron y pusieron nuevamente sus alianzas matrimoniales asegurando que intentarán retomar la relación después de esta crisis.

Con información de Te Caché.