Así fue el suceso paranormal vivido por Pancho Saavedra que ha generado división entre sus seguidores

Sin duda alguna Pancho Saavedra se ha convertido en un fenómeno mediático que por sí solo convoca el cariño de la gente y también el de los tabloides.

Es así como un nuevo episodio de su programa volvió a estar presente en los titulares de los medios chismosos debido a un inusual evento que ha causado división y controversia.

Este lunes, se emitió un nuevo capítulo de “Contra viento y marea”, programa conducido por Francisco Saavedra, que muestra el difícil camino de algunos novios, antes de llegar al altar.

Este episodio estuvo marcado por el rechazo de la madre de la novia, quien no aprobaba el casamiento de su hija Valeska, pues consideraba que su novio Sergio, no era el indicado para ella, ya que trabaja como taxista y no tiene una situación económica estable.

Pero hubo un suceso paranormal que se robó las miradas en Twitter, red social donde rápidamente se viralizó un extraño vídeo.

En las imágenes, se puede ver cómo un ramo de flores parece levitar desde una mesa, para posteriormente caer a unos centímetros de distancia. Hecho que pasó desapercibido durante la transmisión del programa de Pancho Saavedra, pero una fanática captó el momento y lo compartió.

“Miren el ramo de flores detrás de la niña…Parece q fuimos los únicos q nos dimos cuenta @aguilarsapunar #contravientoymarea #paranormal”, escribió la usuaria identificada como Angieloopy.

Inmediatamente, algunas personas intentaron buscar una explicación lógica para este suceso, mientras que otros apuntaron directamente a una presencia paranormal.

Mira aquí las reacciones:

Miren el ramo de flores detrás de la niña…Parece q fuimos los únicos q nos dimos cuenta @aguilarsapunar #contravientoymarea #paranormal pic.twitter.com/3P7PTS8G7s — Angieloopy (@angieloopy) October 31, 2017

