Conocida vidente da oscuro vaticinio para la relación de Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez: “Habrá una traición”

Desde que se hizo pública la relación entre Mayte Rodríguez y Alexis Sánchez, han aparecido muchas predicciones sobre futuro del pololeo más mediático del año. Sin embargo, ninguno anunció cosas tan rudas como lo hizo una conocida vidente en La Mañana de Chilevisión.

Se trata de Deseret Tavares, una vidente, de origen colombiano, famosa en el último tiempo por sus predicciones sobre el triunfo de Donald Trump y la muerte de Juan Gabriel.

Tavares ha estado en varios programas de la TV chilena, como Mentiras Verdaderas y Mucho Gusto. Y este jueves apareció en el matinal de CHV, donde habló del romance entre Alexis y Mayte. La mujer anunció una “traición” en medio de la relación, matrimonio e hijos, entre otras cosas. Esto fue lo que dijo:

Rafa Araneda: “Vamos a cosas románticas, a momentos románticos. Denme alguna fotografía, porque acá en Chile están revolucionados con una pareja muy simpática, los dos. Ella guapísima. Te diría que es una de las mujeres más bonitas de nuestro país. Y él uno de los jugadores de fútbol más emblemáticos de Chile. Por lo tanto, la gente los quiere mucho. Hablamos de Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez”

Deseret Tabares: “¿Sabes las fechas de ellos?”

Araneda: “¿Las fechas de ellos? Ahí me pillaron”

Andrés Caniulef: “Se las consigo, se las consigo”

Araneda: “Si te sirven las imágenes, ellos son. Las fechas te las va a ir buscando Felipe”

Felipe Vidal: “¿Te doy la fecha de nacimiento de él primero o de ella?”

Tavares: “De los dos”

Vidal: “Bueno. Alexis, el 19 de diciembre de 1988”

Tavares: “¿Y ella?”

Vidal: “Ella nació el 25 de enero de 1989”

Tavares: “Entonces, tenemos dos energía muy diferentes”

Vidal: “Energías diferentes…”

Tavares: “Claro, porque él es de principios de diciembre, ¿dijiste?”

Vidal: “Él es del 19 de diciembre de 1988. Y ella el 25 de enero de 1989”

Tavares: “Él es sagitario y ella es acuario. Bueno, las cartas muestran de que van a tener una discordia, una pelea fuerte, donde puede ser que…”

“¡Uh!”, gritan en el panel.

Tavares: “Yo preguntó qué viene y sale una pelea, donde la relación se complica. Salen secretos y cosas a la luz”

Vidal: “Salen secretos a la luz”

Tavares: “Traición. Ojo, porque puede ser ella”

Vidal: “¡¿Qué?!”

Tavares: “Ojo, porque puede ser ella”

Caniulef: “O sea, el motivo de la discusión ella lo genera”

Tavares: “Sí, porque si hay una traición, puede ser que venga de parte de ella. Un secreto que ella guardó por mucho tiempo que se destapa”

Van a comerciales.

Araneda: “Seguimos con Deseret. Y había lanzado las cartas para la relación amorosa”

Vidal: “Alexis Sánchez con Mayte Rodríguez”

Araneda: “Y en eso la interrumpimos, porque siguió dando más datos. Me gustaría que los diera. Tú tiene la palabra”

Tavares: “Bueno, las cartas mostraban que era un periodo muy difícil para la pareja. Se descubrían de dos ocasiones, dos encuentros o dos relaciones ocultas del lado de él. Pero dice que, después de todo ese episodio fuerte, en la relación de la pareja, es posible que ellos sobrevivan todo ese drama”

Araneda: “¿Se casan?”

Tavares: “Parece que se casan, porque las cartas mostraban matrimonio”

Caniulef: “¿En un lapso de cuánto tiempo?”

Tavares: “No sé decirte. No pregunté por tiempo. Pregunté eventos”

Caniulef: “Va a haber matrimonio. En base a este matrimonio, van a haber discusiones. ¿Hijos?”

Tavares: “No vi hijos en la tirada. Pregunté de la relación, no de la salud de ella, porque los hijos se ven en la salud de ella”

Araneda: “Sí tu lanzas de nuevo la baraja, ¿puedes preguntar de nuevo por otras cosas?”

Tavares: “Claro que sí”

Araneda: “¿Con la misma pareja?”

Tavares: “Sí”

Araneda: “Hijos, matrimonio…”

Tavares: “Dame los nombres de él”

Caniulef: “Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez”

Pamela Díaz: “Lo que dijo ella, parece que va a pasar. Hace tiempo alguien hizo un comentario parecido. Lo de Alexis y Mayte. Pero ella aclaró algo que no sabíamos, porque todos pensábamos que iba a ser por parte de Alexis. Y ahora parece que no es así”

Vidal: “Sería una traición”

Tavares: “Les sale un niño y una niña. Y puede ser que haya una pérdida de un bebé. Me sale un total de tres embarazos y me salen tres niños. Una niña y un niño”

Díaz: “¿No está embarazada ahora? Porque todo el mundo dice que está embarazada. Todo el mundo dice. La mayoría. La ‘People’”

Araneda: “No todo el mundo. Tú y tus dos amigas que se sienta a tomar café, ¿eso es todo el mundo?”

Tavares: “Es probable que esté embarazada o que esté por quedarse embarazada. Pero es un embarazo que puede tener problemas, incluyendo pérdida del bebé. Que tenga mucho cuidado. No le sale bien el panorama”

Caniulef: “Carola Arregui, que es la mamá de Mayte Rodríguez, ve habitualmente este programa. De hecho, por acá también se enteró de algunas cosas de las que comentaba Pamela. Y Carolita, cuidar a la hija en su próximo embarazo”

Díaz: “Es súper normal si es primeriza”

Araneda: “Es muy normal”

Tavares: “Las cartas muestran la energía que ella tiene ahora. Y no le sale estable el embarazo. Vez”

Paula Bolatti: “A mí me gustaría preguntar porque esta relación es como la pareja del año. Hay mucha presión social de repente. Quiero saber si Alexis y Mayte son realmente correspondidos. Se ve que se van a casar, van a tener hijos, ¿pero realmente están enamorados?”

Tavares: “Entonces hay que preguntar cómo están ellos emocionalmente, uno con el otro”

Araneda: “Como está la emocionalidad entre ambos, la conexión”

Díaz: “A veces el tiempo hace que uno se enamore. No necesitas enamorarte altiro”

Caniulef: “A veces uno cree que está unido”

Tavares: “Ella es una mujer muy fuerte, por lo que sale aquí. Es una persona que lucha por lo que ella quiere en un punto emocional, a pesar que acuario no es así. Me sale en las cartas que él está enamorado. Que hay una atracción muy fuerte entre ellos dos. Dicen que todavía no llegan a entenderse. La relación pasa por un periodo de inmadurez fuerte. Hay mucha esperanza de parte de él. Pero que no es una relación saludable. No, porque dicen que hay uno de ellos que da, y el otro recibe. Y tiene que ser una situación donde los dos contribuyan a la relación.

“Yo diría que ella no confía en él, porque sale en las cartas que hay mucha desconfianza. Y diría que él está más emocionalmente involucrado que ella, porque sale él con los sentimientos en la mano. Y ella me sale muy fría”

Caniulef: “Pamela, ¿no te hace sentido?”

Díaz: “Sí, para que ella haya mostrado una relación y a ella como su amor, si poh, un futbolista, cuando tiene a su pareja bien, ‘ella es mi mujer’, por lo general la muestran. Si no, anda con una y con otra por todos lados”

Tavares: “Las cartas me dicen que ella no está emocionalmente involucrada en la situación como él. Entonces, hay una persona que ama más que la otra. Coincide con lo que dicen las cartas, porque decía que no era una relación balanceada y que no era emocionalmente saludable para ninguno de los dos”

Caniulef: “A lo mejor, ella está enamorada de la fantasía de lo que significa estar con alguien”

Tavares: “Pero lo que yo vi es más un interés de ella que una situación emocional”

Díaz: “¿No será que son muy chicos? A ver, ella estuvo casada… Ella viene de una separación, de un engaño. Entonces, ella tiene un tema de desconfiar de los hombres en sí”

Tavares: “Por eso es que sale la desconfianza. Pero ahí salía que había mucha inmadurez en la relación”.

