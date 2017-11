Imágenes | Supuestas ruinas de una mega ciudad en Marte son halladas en Google Earth y teóricos de la conspiración enloquecen

Unas extrañas estructuras fueron descubiertas sobre la superficie de Marte por medio del programa de imágenes satelitales, Google Earth. El autor de semejante hallazgo es un internauta (cuyo alias es “Luxor2012ufo”), quien asegura que unas formaciones oscuras, en medio de un desierto, corresponden a los restos de una ciudad devastada por bombas nucleares.

Aunque esta idea puede resultar disparatada para muchos, hay quienes piensan que nuestro vecino planeta alguna vez estuvo habitado por una civilización avanzada. Esa hipótesis se basa en recientes descubrimientos científicos de agua en Marte por parte de la NASA (ver nota aquí) y en la osada afirmación de John Brandeburg, un físico teórico que manifestó que la superficie marciana quedó desolada luego de una catastrófica guerra donde se utilizaron armas atómicas (ver nota acá).

Foto: Ciudad marciana de la película “John Carter”. /magonia.comFoto: Ciudad marciana de la película “John Carter”. /magonia.com

Según relata Luxor2012ufo, en las imágenes de Google Earth, se puede apreciar que gran parte de la ciudad que mide varios kilómetros, fue sepultada por un gigantesco alud generado por un ataque nuclear. Incluso se aprecian edificaciones medio cubiertas con arena.

“Aquí se puede observar que una de las supuestas calles o avenidas de esta parte de la ciudad mide, según Google Earth, 5,37 kilómetros y una de estas edificaciones mide aproximadamente 640 metros”, destacó el investigador aficionado.

Si bien este descubrimiento puede entusiasmar a varias personas, otras no quedan conformes, pues la imagen no es muy nítida, por lo que bien pudieran ser varias rocas reunidas y no restos de edificios. De momento, la NASA no ha enviado a ningún robot para averiguar de cerca estos objetivos.

Anteriormente, Luxor2012ufo ya había llamado la atención de los fanáticos de los aliens de todo el mundo con otro hallazgo sobre Marte. En esa oportunidad aseguró haber distinguido a “un ángel” sobre la superficie del planeta rojo, dibujo que, al igual que las “Líneas de Nazca” en Perú, puede solo ser apreciado desde el aire.

vía guioteca || https://www.guioteca.com/ovnis/una-ciudad-en-ruinas-en-marte-asombroso-hallazgo-de-usuario-de-google-earth-causa-controversia/