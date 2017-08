¿De qué tratará la tercera parte de “Tres metros sobre el cielo”? Todo lo que debes saber

Todos los románticos deliraron con “Tres metros sobre el cielo” y más aún con la segunda parte llamada “Tengo ganas de ti”. Por lo que aquellos que siguieron las dos cintas están más que felices con la tercera entrega llamada “Tres veces tú” que también sería protagonizada por el galán Mario Casas. Esta vez, la historia será muy diferente. Y aquí te contaremos todos los detalles de la que sería la película basada en el tercer libro de Federico Moccia.

Esta vez, cuando Hache y Gin estaban a punto de contraer matrimonio llega Babi, y ella esconde una gran sorpresa. Sucede que la noche en que Hache y ella estuvieron juntos, ella quedó embarazada y ahora tienen un hijo. El mismo día Gin también le confiesa que está embarazada, por lo que él decide no terminar su relación y seguir adelante con su vida con ella, ellos se llegan a casar.

Pero aún hay muchas más cosas en el drama. Durante su primera visita al médico para ver el estado de su bebé, Gin se entera que tiene cáncer. El doctor le dice que no podrán empezar el tratamiento si es que no renuncia al bebé. Pero ella se empecina y no hace caso.