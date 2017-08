¿De verdad lo creó Jack Daniel? Desvelan la misteriosa historia del famoso whisky

Durante sus vacaciones del año pasado, la estadounidense Fawn Weaver leyó por primera vez sobre Nearest Green, un afroamericano esclavo que le enseñó a Jack Daniel la receta de la emblemática bebida estadounidense. Movida por la curiosidad, se fue a la ciudad de Lynchburg, en el estado de Tennessee, donde en el año 1875 Daniel fundó su propia destilería, pero no encontró allí ni un rastro de Green. “Fui a tres excursiones en la destilería, y nada, ni una mención a él”, relató a ‘The New York Times’.

Kudos to Fawn Weaver, who has brought to light Nathan (“Nearest”) Green’s role as a mentor to Jack Daniels. https://t.co/uzm0rKNojS pic.twitter.com/RyqHN0LmHH — Getting Race Right (@GetRaceRight) August 16, 2017

Entonces la emprendedora mujer decidió investigar el legado de Nearest Green y hacer que la actual empresa productora de Jack Daniel’s, Brown-Forman, incluyera referencias al personaje en la historia de la creación del famoso whisky. De hecho, un año antes los directivos de Brown-Forman admitieron que Green le enseñó los secretos de la destilación a Daniel mientras ambos trabajaban para un predicador, tendero y destilador llamado Dan Call. Sin embargo, aquella declaración no fue noticia en los medios y pareció caer en el olvido, de no ser por la investigación de Weaver.

When Jack Daniel’s Failed to Honor a Slave, Nearest Green, Fawn Weaver stepped in to insist otherwise. https://t.co/x1YNcEuGCD — Tera Hunter (@inllhrprhntr) August 16, 2017

La mujer alquiló una casa en Lynchburg y empezó a buscar a los descendientes de Green, decenas de los cuales todavía viven en la ciudad. Tras revisar múltiples archivos, demostró que Green no sólo había enseñado al barón del whisky a destilar, sino que también trabajó para él después de la Guerra de Secesión. El mismo Daniel calificó abiertamente a Green como su mentor, mientras que Weaver opina que el esclavo fue el primer maestro destilador negro en EE.UU.

Fawn Weaver has gotten Jack Daniel's to acknowledge the role of Nearest Green, a slave, in their whiskey's creation. https://t.co/htVfn6B2im pic.twitter.com/8UA13Yjha5 — Corey Mintz (@coreymintz) August 16, 2017

Según sus propios cómputos, la incansable estadounidense recopiló cerca de 10.000 documentos y objetos relacionados con Daniel y Green. Además, a través de esa investigación localizó la granja donde los dos hombres comenzaron a destilar. Sin dudarlo, procedió a comprarla, junto con una parcela en el centro de la ciudad de Lynchburg, y ahora planea abrir un parque conmemorativo en honor del mentor de Daniel.

Sus descubrimientos han impresionado tanto a los directivos de la empresa productora de Jack Daniel’s, que actualmente una veintena de guías de la destilería en Lynchburg promueven excursiones con la figura del esclavo Green como una de las piezas claves en esta historia. Mientras tanto, la misma Weaver está escribiendo un libro sobre el ‘primer maestro destilador de EE.UU.’ y, junto con la empresa, planea lanzar una ‘edición especial’ y masiva del whisky con el nombre de Uncle Nearest 1856 (Tío Nearest 1856, en español), basada en la auténtica receta del destilador.

Extraído de RT