Deadpool ataca de nuevo: Ryan Reynolds trolea a Spiderman al puro estilo del mercenario

Ryan Reynolds es la mejor opción para interpretar a Deadpool, pues no solo se burla de sí mismo y de otros superhéroes en las cintas, sino que en la vida real el actor siempre encuentra la forma para trollear a todos y tuitear al respecto. No por nada es el superhéroe más amado en los últimos días.

Ojalá pudiéramos decir lo mismo de Spiderman, quien es un cliente recurrente del bullying en el Universo Marvel, y también es frecuente en la lista de trolleo de Deadpool y de Reynolds.

El interprete de Deadpool subió la siguiente fotografía a Twitter:

El punto es que, Deadpool ni siquiera forma parte del universo fílmico de Marvel, y esta grabación tampoco es de Spider-Man, sino de la película de Deadpool y el actor hizo referencia a las miles de incomodidades de los neoyorkinos por el cierre de calles y el tráfico que hubo durante la filmación de Spider-Man Homecoming.

Y es que fueron muy conocidos los comentarios de los habitantes de Nueva York, ciudadanos comunes y corrientes que se vieron afectados en su día a día mientras duró la grabación de esta película.

Sin embargo, los fans de Deadpool en Twitter dijeron lo que muchos estamos pensando, que sería genial ver a estos dos superhéroes en un mismo filme, para que Spidey se lleve la dotación de trolleo diario que necesita.

Estos fueron algunos de los comentarios:

Are we finally going to get this 😂😍 pic.twitter.com/VFv109s3kV

— Christoph Hargadon (@Allknowingkris) 8 de agosto de 2017