Decepción: 11 mentiras con las que vives si creciste viendo series y películas de Disney

Aunque estemos cerca de los 18 años, incluso cerca de los 20 y hasta cerca de los 30, todos de vez en cuando, volvemos a sintonizar las series de Disney para ver que encontramos.

Por lo anterior, repasaremos todas las historias que nos ilusionaron y que terminaron siendo solo mentiras, que destruyeron nuestras expectativas de infancia pero que, de alguna forma, siguen presentes en nuestros recuerdos.

1. Hannah Montana

Miley Cyrus fue una de la que más nos engañó. No solo por ella creo que algún día lograré ser una cantante famosa pero aún así mantener mi vida tranquila y normal, sino que a veces hasta sigo pensando que si solo me pongo una peluca, la gente pensará que soy una persona completamente distinta y puedo escapar de mis responsabilidades.

2. Hechiceros De Waverly Place

Sigo esperando a que mi familia realmente me revele que en realidad somos magos y que gracias a eso puedo solucionar los tantos problemas en mi vida sin tanto esfuerzo.

3. Cheetah Girls

Cada vez que canto en un karaoke con mis amigas, busco al hombre tras una mesa que en realidad es un productor discográfico exitoso que viene por nuestro talento, para luego darnos nuestra vida soñada. Sé que pronto pasará.

4. Juego De Gemelas

Sé que es posible que en algún momento de mi vida me cruce con una chica que era realmente mi gemela perdida, pero no me di cuenta que era ella (claro, esa sí que era una mentira lógica, ¿verdad?).

5. Cómo Crear El Chico Ideal

La mentira que más espero se haga pronto realidad: Poder crear a un hombre perfecto gracias a la tecnología y mi genialidad, sí, un novio robot.

6. High School Musical