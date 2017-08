Decidió cambiar de sexo muy joven y se arrepintió.Hoy tiene más transformaciones que cualquiera

A los 18 años, tras el primer cambio, decidió que quería volver a ser Brad (su nombre original). Se mantuvo así durante cinco años, y hoy, a sus 23, comienza nuevamente los tratamientos para ser Ria.

Pero aunque no le crean, ella tiene muy clara las cosas, y son bastante distintas. Y aunque no le debe explicaciones a nadie, sí quiso contar lo que le había pasado.

Ella siempre estuvo segura de que quería ser mujer, pero comenzó a tener miedo de que nadie la aceptaría como una. Todos sus cercanos se mostraban confundidos.

“Siempre he sabido que soy mujer. Era todo el resto el que estaba confundido, no yo. Ocupaba maquillaje y tacos desde los 12, y no tenía dudas. Pero sentí tanta presión de la sociedad, que seis años después caí. Estaba desgarrada. Sabía exactamente quién era, pero también quería encajar y ser “normal”. Sólo ahora me doy cuenta de que eso me hacía incluso más infeliz. Ahora seré yo misma… y espero finalmente ser feliz”.

-Ria Cooper-