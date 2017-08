Descarada frase de Augusta a Carlitos en “Perdona Nuestros Pecados” desató risas y enojo en televidentes

“Perdona Nuestros Pecados” tiene a todos sus seguidores expectantes, ya que cada día que pasa se van descubriendo más cosas ocultas.

Pero lo que ha tenido atentos a todos durante los últimos episodios es la historia entre Augusta (Fernanda Ramírez), quien engañó a su marido Carlitos (José Antonio Raffo) con su hermano Horacio (Gabriel Cañas).

Todo se supo cuando Mechita (Soledad Cruz) los vio besándose, por lo que no pudo aguantarse y le contó todo a su hermano.

Tras esto, Carlitos no pudo contener su furia y golpeó a su hermano dejándolo tirado en frente de todo el pueblo que en ese momento se encontraba celebrando la inauguración del teatro en la hostería de los Möller.

Debido al gran estrés, Augusta, quien tenía 8 meses de embarazo, tuvo a su hija prematuramente.

Fue entonces que el personaje de Raffo visitó a su esposa en el hospital notoriamente afectado. Es por eso que decidió encararla y señalarle que no la perdonaría hasta saber toda la verdad: “No puedo, no se puede… No hasta saber una cosa antes ¿De quién es esta guagua? ¿Es mía o es de mi hermano? No sacas nada con ponerte a llorar a estas alturas Augusta. Sé bien mujercita para tus cosas y dime la verdad por favor. Es lo único que te voy a pedir ¿Quién mierda es el papá de la Leonor?”, fueron sus palabras.

Augusta le aseguró que jamás se había acostado con Horacio, algo que Carlitos no le creyó , por lo que la joven tuvo que confesar que sí tuvo relaciones sexuales con su hermano, pero que fue antes del matrimonio, por lo que la pequeña Leonor no podía ser hija de Horacio.

Luego, la hija de Ángela le dijo una frase que desató las risas y el enojo de los usuarios en redes sociales, ya que le pidió que no arruine su matrimonio: “Carlos ¿por qué no nos olvidamos de todo esto y somos felices los tres? Dime que existe esa posibilidad, mi amor (…) Mira a la Leonor, por fin tenemos a la familia que tanto quisimos, no lo arruines por favor”, fue lo que le dijo mientras Carlitos le dejó claro que quien arruinó las cosas fue ella.

Revisa las reacciones en Twitter:

Yo pensaba k mi ex era cara de raja, pero la Augusta la cagó 🤦🏻‍♀️ #EstelaCercaDeLaVerdad — María Flores G. (@maria_flores_g) August 11, 2017

Hay tipas cara dura y la Augusta diciéndole a Carlos que no arruinen su relación #EstelaCercaDeLaVerdad pic.twitter.com/ZOzIeSJMXJ — Yasna Reynoso (@yasnabella) August 11, 2017

Augusta le dice "no lo arruines" 😂 q care raja si fue ella quien la cagó po #EstelaCercaDeLaVerdad — Yisus (@Profecolocolina) August 11, 2017

#EstelaCercaDeLaVerdad el nivel de cara dura de la augusta es impresionante — ❤Favita Lassalle😎✌ (@faviola_alberti) August 11, 2017

LA AUGUSTA DICIÉNDOLE AL CARLITOS QUE NO ARRUINE SU MATRIMONIO JAJAJAJAJAJAJAJA te pasaste #EstelaCercaDeLaVerdad pic.twitter.com/3NmgCyG2g1 — Anamaría (@socallmeAna) August 11, 2017

Con qué cara Augusta por favaaaaaaar 🤦🏻‍♀️ #EstelaCercaDeLaVerdad — Alejandra Solís SM🍂 (@Alejandrassnm) August 11, 2017

Ahí quedaste po Augusta, Carlitos lo más grande #EstelaCercaDeLaVerdad — María Constanza Rifo (@CottyRifo) August 11, 2017