Descarada frase de María Elsa desató furia en seguidores de “Perdona Nuestros Pecados”

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de “Perdona Nuestros Pecados”, el cual estuvo marcado por una polémica frase dicha por una de sus protagonistas, María Elsa Quiroga.

Luego de que se descubriera la verdad sobre la infidelidad de Augusta y Horacio, el personaje de Mariana DiGirolamo enfrentó a su marido y le recriminó el hecho de que le haya sido infiel. Es por eso que ambos se enfrascan en una discusión en la cual descaradas frase de María Elsa llamaron la atención de los televidentes.

Es así como la joven le señala que ‘podría haber sido más honesto’ y no esperar a que explotara todo para enterarse: “No entiendo, cómo fuiste capaz de hacer algo así (…) Francamente yo creo que esto no es un ejemplo para tus hijos. Deberías haberlo pensado dos veces antes, Horacio. No sé cuáles son tus valores”, fue una de la frases que lanzó.

Fue precisamente esto lo que desató la rabia de los usuarios en Twitter, quienes consideraban que María Elsa era muy descarada, ya que ella mantiene una relación con el padre Reynaldo desde que se casó:

#TiempoDeSoledad por favor maten a la Maria elsa. Wna mas cara de raja no puede haber. Quien se cree para hablar del amor prohibido ?! — Araceli Gutiérrez (@AraceliAndrea_G) August 15, 2017

Maria Elsa con qué cara pides honestidad !!!!!! Te pasas #TiempoDeSoledad pic.twitter.com/acUUZRijmx — Stephanie (@tephanyi) August 15, 2017

#TiempoDeSoledad la Maria Elsa le pide respeto y moral a todos. Ella es la mas pecadora de toda.. Me aburre ya su descaro 😡😠😒 — Sandra Santana O. (@SandraSantanaO1) August 15, 2017

#TiempoDeSoledad de verdad me carga la María Elsa, mojigata culeca 😑 #igualtesalieronfeosloscabroschicos — Konstanza Werlinger (@kowerlinger) August 15, 2017