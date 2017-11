Destacada cantante María Martha Serra Lima falleció hoy a los 72 años y el mundo del espectáculo llora su pérdida

La cantante María Martha Serra Lima falleció hoy a los 72 años, en Miami, donde estaba internada en grave estado.

La artista había planteado hace poco que tenía que someterse a una intervención quirúrgica debido a dolores lumbares y en las piernas.

“O me opero o no camino más, esa es la verdad”, había dicho. “Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo.”

La artista trasandina se encontraba internada en Miami, donde permanecía grave luego de una serie de complicaciones a su salud. A principios de octubre pasado, la artista se sometió a una intervención quirúrgica debido a dolores lumbares y en las piernas, consignó el medio local Clarín.

Desde entonces enfrentaría una larga recuperación, sin embargo, en las últimas horas entró en terapia intensiva y finalmente falleció. Además, el portal Infobae, señaló que la intérprete estaba afectada por cáncer de páncreas y también por un problema en la espina dorsal. De hecho, semanas antes había comentado a la prensa su delicada situación. “O me opero o no camino más, esa es la verdad (..) Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo“, dijo la artista nacida en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1944.

La discografía de María Martha Serra abarca 46 álbumes, y el último salió a la luz en 2013 y se tituló María Martha International. Cabe recordar que la estrella del bolero y balada latinoamericana pisó suelo nacional en mayo pasado, en el marco de su gira “40 años junto a ustedes”, ocasión en la que se presentó con un show en el Teatro Nescafé de las Artes. Serra Lima alcanzó 19 discos de oro y 55 de platino, y es dueña del récordo de ser la primera artista en superar la barrera de más de un millón de discos vendidos en su país, Argentina.

vía pagina7