Los devastados familiares de la tripulación del submarino argentino desaparecido, acusaron a la armada de matar a sus seres queridos, tras el anuncio de que el submarino parece haber sido hundido por una explosión.

Después de que el portavoz de la marina, Enrique Balbi, describiera la explosión como “anormal, singular, corta, violenta”, un familiar huyó de la conferencia gritando: “¡mataron a mi hermano, hijos de puta!”.

El ruido de la explosión se detectó hace una semana, después de que el buque desapareciera a 30 millas de la última posición registrada del ARA San Juan en el Atlántico Sur. Balbi se excusó diciendo que la armada no tenía suficiente información en ese momento para informar la causa de la explosión.

Los sensores de EEUU y de una base de la ONU registraron la explosión del submarino ARA San Juan el mismo día en que se le perdió la pista, el miércoles 15. Sin embargo, esta información solo pudo ser confirmada este jueves, tras múltiples análisis.

El casco del submarino puede estar sepultado a 3 mil metros, y las esperanzas de encontrar a los 44 tripulantes con vida son mínimas. Los familiares de las víctimas han lanzado duras críticas a los militares argentinos y al gobierno.

Nadie lo expresaba abiertamente, pero muy pocos tenían realmente esperanzas. Después de una semana completa de intensa búsqueda, con 10 países implicados, y con la supuesta reserva de oxígeno agotada, todos se temían lo peor.

Luis Tagliapietro, padre de Damián, uno de los tripulantes, dijo: “El jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos porque la explosión fue entre los 200 y 1.000 metros de profundidad hace una semana. Es básico, no hay mucha vuelta para darle. No hay ser humano que sobreviva a eso”.

Muchos familiares y cercanos a las víctimas acusan que los militares sabían de la explosión desde el principio y ocultaron la información, dando falsas esperanzas. Culpan también a la armada por enviar tripulantes en un buque de 1985, que habían renovado para hacerlo durar unos años más. Se sabe incluso, que entre los mismos tripulantes, había inquietud por la antigüedad del submarino y porque se sabía de ciertos desperfectos.

Una tragedia que ha conmocionado a todo el mundo, y que tiene sobre todo a la nación argentina sumida en el dolor más profundo, con gente que se siente engañada por el gobierno y los militares.

