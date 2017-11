Dicen que se está volviendo loco: así es como vive ‘El chapo’ Guzmán en la prisión de EEUU

No ve la luz del sol ni sabe qué día es.

Joaquín “El chapo” Guzmán es el narcotraficante más grande, el más peligroso y también quién fue en su momento en criminal más buscado del mundo. Mucho se habló de las facilidades que tenía en prisión antes de que lo trasladaran a Estados Unidos.

Porque ahí todo se acabo, cualquier beneficio que pudo haber tenido “El Chapo” se acabó por completo porque en la prisión de Estados Unidos vive con brutales restricciones.

Estás son ocho características de cómo vive “El chapo” que lo están haciendo perder la razón.



1. Está sufriendo alucinaciones

La prisión en donde está encerrado nunca apaga las luces ni el aire acondicionado, así que no puede dormir más de una hora al día. Y no ve a nadie más que a sus abogados, quienes han confirmado que está comenzando a sufrir alucinaciones por el poco contacto que tiene con la realidad.



2. Su celda no tiene ventanas

Es de 6×2 metros, sin ventanas ni televisión. Puede escuchar radio una vez al día sólo por unos cuantos minutos.



3. No tiene noción del tiempo

En su celda no hay relojes así que no tiene cómo saber qué hora es, ni qué momento el día. Y por ende, tampoco sabe en qué fecha está viviendo.



4. No puede ver el sol

Sólo recibe unos cuantos ratos del sol cuando pasa por un pasillo con ventanas que da a la sala donde se reúne con su abogado, algo que suele muy pocas veces.



5. No habla con nadie

El chapo no tiene derecho a abandonar su celda, sólo tiene permitido hacer ejercicio una hora a la semana y no puede hablarle a la persona que le trae la comida.



6. No habla inglés

Así que sólo se puede comunicar mediante señas con sus guardas, mientras que ellos prefieren ignorarlo y burlarse de él.



7. No tiene derechos… a nada

No llamadas, no contacto con el mundo exterior, no puede ver a su familia ni nada que pueda implicar un posible plan para fugarse.



8. Su salud

No está nada de bien, sufre migrañas, no puede respirar con normalidad y escucha voces en su celda, sufre de ansiedad.

Vía Difundir