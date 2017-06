Discurso de Edmundo Varas enfureció a usuarios en redes sociales

El ex chico reality, Edmundo Varas, fue duramente criticado luego de aparecer en el programa “Intrusos” de La Red hablando sobre su alejamiento de la televisión y cómo los ejecutivos se habían “olvidado de él”.

Todo comenzó cuando, a través de Instagram, Varas manifestó que lo habían olvidado: “La fama es injusta y cuando nos va mal nos encontramos solos y nadie te recuerda. A veces quisiera sentirme querido, respetado, valorado por aquellos a que les entregué parte de mi vida. Por nombrar algunos: Sergio Nakasone, productor ejecutivo de Canal 13; Juan Pablo González, Alexis Zamora, con los cuales participé en varios estelares de televisión donde tuvimos grandes frutos. María José Barraza, otra productora ejecutiva de una gran trayectoria donde vivimos grandes éxitos. Marcelo Urrejola de Alfombra Roja. También la gente de Morandé Con Compañía, donde tuve casi un año de participación en el programa. Un Carlos Valencia, donde hizo muchos programas sin mi presencia obteniendo grandes sintonías. Cómo olvidar a un Ignacio Corvalán, donde también tuve la oportunidad de trabajar con él en canal 13 en Gigantes con Vivi. Nico Malowiki, gran director de contenido que conocí en Canal 13 y cuántos más que podría nombrar. Un Rodrigo Busto del área comercial de Canal 13, una relación linda que hoy en día ni siquiera contesta el teléfono”.

Sobre estos dichos, el programa quiso ahondar un poco más, por lo que hicieron un despacho en vivo con Edmundo, quien reafirmó sus dichos: “Yo he hecho propuestas a ejecutivos de los matinales, en Mega, TVN y CHV, tampoco es algo que no tenga ideas interesantes como para estar en tv, pero ellos tienen otros intereses y no soy el perfil que ellos buscan”.

Además, aprovechó de señalar que: “marqué la televisión en el género de los realities show y cuando uno conversa con ejecutivos y llaman por teléfono para ofrecerte algo dicen ‘marcaste un proceso importante en la tv’”.

Luego, agregó que cuando él tuvo su momento de fama aprovechó de ayudar a mucha gente: “yo ayude a mucha gente cuando estuve en mi mejor momento, cuando estaban empezando sus carreras como periodistas o locutor, hoy se niegan a ayudarme con un teléfono o contacto”.

Para finalizar, el ex chico reality aseguró que lo olvidaron porque “no es rubio” ni “ABC1” y que eso explica que sólo lo llamen para programas que no son pagados: “Me llamaron de canal 13 hace dos días para ofrecerme un nuevo estelar, me dicen tú tienes una historia conmovedora, pero es un programa no pago”.

Esto molestó mucho a los televidentes, quienes manifestaron su repudio a través de Twitter:

#intrusoscontodo Porfavor diganle que estudie , trabaje , es 0 aporte para la TV , sino tiene dicción , no tiene nada !! Edmundo Varas — Rocio Russetti Sabi (@RussettiSabi) June 7, 2017

#INTRUSOSCONTODO avísenle a Edmundo Varas que su tiempo ya fue porfa — Buuuuu! (@wnreferencial) June 7, 2017

Edmundo varas no esta en la tv porque no tiene no un brillo #INTRUSOSCONTODO — Mili (@PulgaAsesina) June 7, 2017

Y quién es #EdmundoVaras para q lo llame la TV? Jajajaja es solo un papasnata. 😷🤢🤢🤢🤢 #INTRUSOSCONTODO — Erika (@erika0505) June 7, 2017

EdmundoVaras no está en TV 📺 porque no es aporte, entre paréntesis, me carga como habla @intrusoslared #INTRUSOSCONTODO — John Pi (@Johnpiiiii) June 7, 2017