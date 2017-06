Doctora Cordero acusó a conocido rostro de televisión de acosarla sexualmente

La doctora María Luisa Cordero estuvo invitada este jueves al programa de La Red, “Mentiras Verdaderas”. En dicha oportunidad, acusó al panelista de “Tolerancia 0”, Fernando Villegas, de acosarla sexualmente.

Durante la conversación con Ignacio Franzani, Cordero criticó a “Tolerancia 0” por el trato que le dieron al pre candidato presidencial, Manuel José Ossandón.

En esa misma línea hizo la grave acusación al programa diciendo que Fernando Villegas intentó abusar de ella en un programa de televisión en los años 90.

“Yo estuve con él cuando me hice conocida en el programa ‘Domicilio Conocido’. A la salida del programa, trató de tocarme las pechugas. Después dijo ‘la doctora Cordero es una desquiciada’. Prefiero ser desquiciada a una pervertida”, señaló a psiquiatra.

Ante la impactante confesión, Franzani le pidió más detalles, a lo que ella indicó: “Le paro el carro y le digo ‘¿qué te pasa, desgraciado?’. Mi mamá me enseñó a hacer el torniquete de la muerte. Apretarlo hasta que el gallo se desmaye, pensé en hacerlo. Me va a matar este. Me va a demandar por injurias y calumnias”.

Según la doctora Cordero, esta situación ya habría ocurrido con otras mujeres, ya que cuando ella lo denunció fueron muchas las que le agradecieron: “Todas las maquilladoras y peluqueras me agradecieron porque lo desenmascaré. Es seco para manosear”.