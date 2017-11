Durante esta mañana Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, se encontraba visitando los matinales de la televisión local para promover la Teletón 2018 que comienza el del viernes 30 de noviembre hasta el sábado 1 de diciembre y además, hoy iniciaba su gira por el sur de nuestro país.

Mientras se encontraba en “La mañana” de Chilevisión junto a los panelistas del matinal, Kreutzberger lanzó un comentario que dejó perplejos a algunos de los presentes.

“¿Me está mirando las piernas?”, le preguntó Díaz a Kreutzberger. Ante lo que él respondió que “no, miro como un golpecito que hubo ahí”.

Ella respondió simplemente “me caí de rodillas”, algo a lo que Don Francisco rápidamente replico“¿Frente al novio?”.

La situación detonó risas y dejo una sensación de incomodidad en el panel; Carolina de Moras se tapó la boca de la impresión, en evidente gesto de vergüenza; y otros de los presentes no pudieron ocultar las evidentes caras de incomodidad ante la salida del principal rostro de la Teletón.

Recordemos que este tipo de chistes ,se ha vuelto materia especialmente sensible, luego que el mundo entero se ha remecido con las múltiples denuncias de acoso sexual que pesan en contra de grandes nombres de Hollywood como lo son el productor Harvey Weinstein y, ahora último, Kevin Spacey. De hecho, tras revelarse lo ocurrido con el protagonista de House Of Cards, la plataforma Netflix decidió desvincularse por completo del actor y dejó en suspenso el futuro de la producción.

En Chile también son múltiples los casos. Solo hace unos días Emeterio Ureta aseguró en Mentiras Verdaderas que había cometido acoso sexual mientras fue gerente general de una empresa. En tanto, semanas atrás el panel del Bienvenidos comentó sobre una reconocida figura que también realizaba estas prácticas y lo catalogaron como el “Harvey Weinstein chileno”, pero declinaron a entregar su nombre.

Quien no quiso quedar ajeno al debate fue Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, quien en entrevista con La Tercera confesó que “a mí me han acusado de acoso y te puedo decir que desde eso han pasado 15 años y que fue falso“.

“Participé en el Congreso en la redacción de la ley de acoso, porque cuando a mí me acusaron no existía esa ley. Me han acusado de varias cosas y te puedo decir, responsablemente, que todos lo hicieron por el uso y el abuso de mi nombre para extorsionarme económicamente”, agregó.

“Cuando hice las bromas, las hice desde el punto de vista simpático, picaresco, como un juego, porque ese robo de un beso no tuvo ninguna consecuencia que no fuera una risa del público en su casa. Lamentablemente, cuando tú improvisas y estás en vivo, a veces te propasas, porque te cebas con el aplauso, te cebas con la risa… Es difícil de entender para uno que no hace este trabajo. Don Francisco es un personaje que lo único que quiere es entretener a la gente”, sentenció.

En ese sentido, argumentó que “los tiempos han cambiado y mi edad ha cambiado. Don Francisco no se acuesta con nadie, don Francisco no tiene sexo, Mario Kreutzberger tiene sexo. Lo que hago en un escenario es algo que no haría nunca en la vida privada, soy tímido en la vida privada”.