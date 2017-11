Don Francisco se refirió a denuncias de acoso en la TV: “Nunca lo he visto y tampoco lo acusaría”

Mario Kreutzberger, conocido popularmente como “Don Francisco”, se refirió a las denuncias de acoso sexual que azotan a la industria televisiva y que están dando que hablar. El animador no se mostró indiferente al tema e incluso analizó su comportamiento televisivo tras ser acusado de comportamientos indebidos años atrás.

Todo comenzó con el escándalo en Hollywood. Posteriormente, a nivel nacional, Emeterio Ureta emitió reprochables declaraciones sobre el tema. También a la polémica se sumó Tonka Tomicic, quien denunció situaciones de acoso en el matinal Bienvenidos, donde actualmente trabaja.

“Yo nunca lo he visto y tampoco lo acusaría yo, porque no soy un acusador. Digamos que me mantendría al margen de eso, para decir la verdad. Aunque la acosadora fuera una mujer”, dijo Don Francisco en una entrevista a La Tercera.

En relación a su propio comportamiento, el animador declaró que lo han acusado de acoso para sacar provecho económico, por lo que desmintió la denuncia.

“Me han acusado de acoso y te puedo decir que desde eso han pasado 15 años y que fue falso. Participé en el Congreso en la redacción de la ley de acoso, porque cuando a mí me acusaron no existía esa ley. Me han acusado de varias cosas y te puedo decir, responsablemente, que todos lo hicieron por el uso y el abuso de mi nombre para extorsionarme económicamente”, explicó.

En la instancia, Don Francisco también se refirió a sus bromas y juegos con las modelos y panelistas del programa Sábado Gigante, con quienes se disculpó nuevamente en caso de haberse comportado de forma indebida.

“Lo que hago en un escenario es algo que no haría nunca en la vida privada, soy tímido en la vida privada. Es difícil de explicar, porque con esto no me quiero disculpar. Tampoco quiero decir que alguna vez alguna de esas bromas mías pudieron propasarse y sobre eso siempre me disculpo. Me disculpo ahora mismo, incluso, cuando me he comportado más allá de lo que me corresponde, por ejemplo al entrevistar a alguien, yo después públicamente me he disculpado”, señaló el animador.

Con información de La Tercera y LimaLimón.