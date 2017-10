Dos actrices rusas defienden a Weinstein: «Es hermoso que un director poderoso te acose sexualmente»

Поэтическое настроение На белом фоне все тусклей Златится горняя лампада, И в доцветании аллей Дрожат зигзаги листопада. Кружатся нежные листы И не хотят коснуться праха… О, неужели это ты, Все то же наше чувство страха? Иль над обманом бытия Творца веленье не звучало, И нет конца и нет начала Тебе, тоскующее я?

