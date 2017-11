La muerte de uno de los iconos de la cultura ‘white trash’ estadounidense, Charles Manson, ha dejado de existir y el revuelo por su deceso ha sido todo un suceso mundial. Sin embargo, lo curioso es que el asesino en serie más famoso después de ‘Jack El Destripador’ comparte apellido con el reconocido Marilyn Manson.

Numerosos usuarios de Twitter al enterarse de la reciente muerte de Charles Manson, líder de la secta de asesinos en serie ‘La Familia’, pensaron que el fallecido era el cantante estadounidense Marilyn Manson y expresaron sus condolencias en la red social.

Con este objetivo utilizaron la etiqueta #RIPCharlesManson (descansa en paz Charles Manson) que últimamente ha cobrado popularidad en dicha plataforma.

La etiqueta fue usada masivamente por algunos usuarios totalmente confundidos, quienes no lograron distinguir a los dos personajes y expresaron sus deseos al difunto asesino junto con la fotografía del cantante.

Otros escribían directamente maravillas y alababan el legado de Charles Manson.

La confusión en parte ha surgido del hecho que algunos usuarios han publicado mensajes de admiración por la música de Charles Manson, quien mientras estaba en prisión aprendió a tocar la guitarra y después componía canciones y grabó varios álbumes.

Esta circunstancia, junto con el mismo ‘apellido’, que en caso del cantante Marilyn Manson es un seudónimo adoptado justamente en honor a Charles Manson, ha causado la gran confusión entre el público, que ha sido motivo de burlas resumido por uno de los usuarios en el siguiente mensaje:

“La cantidad de personas que twittean #RIPCharlesManson con imágenes de Marilyn Manson me tiene muerto”.

The amount of people tweeting #RIPCharlesManson with pictures of Marilyn Manson has me dead 💀😂 pic.twitter.com/9KF8Epz5L3

— heather battinich (@battinich) November 21, 2017