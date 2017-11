Ed Sheeran se sincera sobre su adicción a las drogas

El cantante se sinceró sobre un pasado oscuro que nadie conocía.

Ni bien Ed Sheeran comenzó a adquirir popularidad, parecía que era un joven distinto al resto: tranquilo, algo tímido, con su voz y guitarra como lo único necesario para acaparar la atención. Es más, muchos lo calificaban como uno de los músicos “más sanos” de la industria.

Sin embargo, la fama terminó por llevarlo a lugares oscuros. Si bien ya había confesado tener problemas con el alcohol, volvió a hablar de adicciones con Jonathan Ross pero, esta vez, revelando que también consumía drogas.

“Cuando entras en la industria, necesitas acostumbrarte a la fama. No me ajusté porque constantemente estaba de gira. Y me encontré cayendo en todas las cosas sobre las que lee la gente. Sobre todo, abuso de sustancias”, sorprendió confesando Sheeran. “Nunca había tocado nada de eso. Y empecé a caer, por eso me tomé un año libre para salir de eso”.

Es que más que tomarse un año sabático para poder enfocarse a pleno en el trabajo, el cantante lo hizo para poder desintoxicarse de esos malos hábitos. En otras palabras, una cosa terminó derivando en otra:

“Me concentré en el trabajo, no puedo cantar bajo la influencia de nada. No puedo componer bajo la influencia de nada. No puedo presentarme bajo la influencia de nada. Así que mientras más trabajaba, eso menos pasaba”, explicó Sheeran. “He trabajado durante toda mi vida para estar donde estoy ahora, eso no se puede perder por algo que haces en tu tiempo libre”.

Como todo principio, le costó tiempo tomar consciencia de lo que verdaderamente le estaba sucediendo: “Realmente no me di cuenta de lo que pasaba”, dijo. “Simplemente, empezó a ocurrir, gradualmente, y luego hubo personas que tuvieron que decirme aparte, ‘Cálmate’.

Es muy divertido al principio. Comienza como una fiesta, y luego empiezas a hacerlo solo y no lo es. Eso fue una llamada de atención, por eso me tomé un año libre”, confesó.

Otro cable a tierra crucial en la vida de Ed fue la ayuda de su novia, Cherry Seaborn -quien conoce desde la secundaria-, y la decisión de irse a vivir juntos.

“Vivimos juntos ahora, eso fue una gran ayuda para tener los pies sobre la tierra”, explicó. “Era un chico de 25 años de gira en la industria de la música, así que necesitaba a alguien que me equilibrara”.

¿Está mal que beba casi todos los días? Y luego miro a mis amigos y la mayoría hace lo mismo. Son peores que yo. Lo primero que dicen los americanos es, ‘Hay un problema, tienes que ir a rehabilitación’. Pero no me levanto y bebo. No dependo de la bebida. Puedo estar sin ella. Solo disfruto salir y divertirme, tener 25″, explicó.

