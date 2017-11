El amor es ciego: sobreviviente de un ataque de ácido encuentra nuevamente el amor a manos de un hombre que conoció en el hospital

Pramodini Roul tenía solo 15 años cuando un soldado paramilitar de 25 años la abordó con su motocicleta para luego arrojarle ácido por haber rechazado la propuesta de matrimonio del joven. Conocida como Rani o reina por su familia, había regresado de un examen cuando el amante despreciado la roció con el elemento corrosivo.

Rani pasó cuatro meses en cuidados intensivos y luego estuvo postrada en cama durante cuatro años en su casa en Odisha, en el este de la India, mientras su madre viuda la cuidaba sola, vendando sus heridas. Sufrió dolores durante casi una década, sometiéndose a cinco cirugías reconstructivas, incluida una para corregir la visión en su ojo izquierdo. Sufrió mucho, pero ahora Rani dice que finalmente ha encontrado una razón para vivir felizmente: su novio Saroj Kumar Sahoo.

Los dos se conocieron mientras Rani estaba en el hospital y han estado viviendo juntos durante un año en Nueva Delhi. Ahora planean casarse.

Rani dijo: “Saroj realmente me trata como una reina. Él me ama de la manera en que yo soy. Siempre me alienta a vivir la vida felizmente. Me siento muy afortunada de tenerlo. Él es muy comprensivo y siempre está ahí para mí. Siempre se siente bien ser amado y tener la seguridad de tener un compañero que ama y reconoce la bondad en ti”.

Para cerrar algunas heridas se usó piel de sus piernas para hacer injertos en su rostro, pero debido al alta prematura del hospital se causó una infección en sus heridas, que comenzaron a secretar pus. Los médicos le dijeron a su madre que Rani necesitaría al menos cuatro años antes de poder volver a caminar.

Saroj, de 26 años, comenzó a visitar a Rani todos los días para aumentar su moral, luego renunció a su trabajo y pasó ocho horas al día para cuidarla. Ella dijo: “Ya había perdido la vista y la idea de estar postrada en la cama era un dolor añadido. Pero Saroj no perdió la esperanza. Me alienta todos los días, motivándome a ser positiva y tener esperanzas “.

Ambos se sienten muy afortunados de haberse encontrado el uno con el otro. ¿Qué te parece esta historia?